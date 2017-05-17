Haber: Aysun BEYKOZ

Salon sporlarında İlimizin en güçlü branşlarından olan Voleybol, Bolu Belediyespor İnkılap İlköğretim Okulu olarak ismini duyurmaya devam ediyor. Bolu Belediyespor İnkılap İlköğretim Okulu 11-14 Mayıs tarihleri arasında Sakarya’da oynanan Genç Bayanlar Voleybol Grup müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. İkinci kez finallere giden Bolu Belediyespor İnkılap İlk Öğretim Okulu kendi yaş gurubundan küçük oyuncular ile finallere gitmesi Bolu Voleybolunun emin ellerde olduğunu birkez daha kanıtladı.

“ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Bolu Belediyespor Bayan Voleybol A Takım Yardımcı Antrenörlüğünü de yapan Tayfun Urluoğlu, “Bolu ilini voleybol branşında üst düzeye çıkarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 24-31 Mayıs tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek olan finallere gitmeden önce Yıldız Kızlar Final müsabakalarına kalma maçları var bizim için çok önem arz eden maçlar olacak. Oyuncular kendi yaş gurubunda Karabük’te finallere kalmak için maçlar yapacaklar. 18 – 21 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçlar bizim için hem Genç Bayanlara hazırlık hem de kendi yaş gurubumuzda tam gücümüzü görmemizi sağlayacak” dedi.

Genç Bayanlarda oynanan maçlarda İnkılap spor kulübü ilk gün Karabük’ü 3-0, ikinci gün Bartın’ı 3-0, üçüncü gün Sakarya’yı 3-2, dördüncü gün Düzce’yi 3-0 yenerek Bursa’da yapılacak olan Türkiye finallerine gitme hakkı kazandı.

Tayfun Urluoğlu’nun Antrenörlüğünü yaptığı takımımızda; Seza Demir, Özlem Yavuzaslan, Sıla Gök, Busenur Çimen, Esra Özen, Kader Kalincik, Beyza Başaran, Merve Özer, Rukiye Demirel, Damla Gülen, Zeynep Dirisu, Damla Özyilmaz ve Kübra Palacı oyuncu olarak yer aldı.