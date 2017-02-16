Haber: Erdal Tanrıverdi
Judoda genç milli takımlar, Bolu ve Erzurum’da dün kampa girdi. Türkiye Judo Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kızlar ve erkeklerde 30’ar kişilik kamp kadroları Aladağ ve Erzurum'da buluştu. Kızların Bolu Aladağ’da, erkeklerin ise Erzurum’da yaptığı kamp çalışmaları 5 Mart’ta sona erecek.
Bolu kampında şu sporcular yer alıyor:
1.Merve Koçer
2 Çiçek Akyüz
3 Gül Çilek
4 Dilan Doğan
5 Melisa Çakmaklı
6 Tuğçe Beder
7 Yasemin Özge Yalçın
8 Rümeysa Yayla
9 İrem Korkmaz
10 Çiçek Tatar
11 Habibe Vardar
12 Merve Taş
13 Şeyma Özerler
14 Meltem Dündar
15 Melda Pınar
16 Buket Mercan
17 Emine Karaboğa
18 Minel Akdeniz
19 Deniz Yılmaz
20 Sevgi Gezer
21 Ebru Uzunkaya
22 Semanur Erdoğan
23 Gülsüm Küçükyazıcı
24 Nurbanu Güngör
25 Çiğdem Bora
26 Büşra Nacar
27 Arife Kübra Aydoğdu
28 Sıdıka Işık
29 Kübranur Esir
30 Yaren Nur Kaya
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