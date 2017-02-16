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16 Şubat 2017 Perşembe
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    • Genç milli judocular Bolu'da kampa girdi

    Judoda Genç Milli Takım’da kızlar Bolu, erkekler ise Erzurum’da kamp yapıyor. Genç Milli Kızların adresi Aladağ oldu.

    16 Şubat 2017 Perşembe 14:36
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    Genç milli judocular Bolu'da kampa girdi

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Judoda genç milli takımlar, Bolu ve Erzurum’da dün kampa girdi. Türkiye Judo Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kızlar ve erkeklerde 30’ar kişilik kamp kadroları Aladağ ve Erzurum'da buluştu. Kızların Bolu Aladağ’da, erkeklerin ise Erzurum’da yaptığı kamp çalışmaları 5 Mart’ta sona erecek.

    Bolu kampında şu sporcular yer alıyor:

    1.Merve Koçer

    2 Çiçek Akyüz

    3 Gül Çilek

    4 Dilan Doğan

    5 Melisa Çakmaklı

    6 Tuğçe Beder

    7 Yasemin Özge Yalçın

    8 Rümeysa Yayla

    9 İrem Korkmaz

    10 Çiçek Tatar

    11 Habibe Vardar

    12 Merve Taş

    13 Şeyma Özerler

    14 Meltem Dündar

    15 Melda Pınar

    16 Buket Mercan

    17 Emine Karaboğa

    18 Minel Akdeniz

    19 Deniz Yılmaz

    20 Sevgi Gezer

    21 Ebru Uzunkaya

    22 Semanur Erdoğan

    23 Gülsüm Küçükyazıcı

    24 Nurbanu Güngör

    25 Çiğdem Bora

    26 Büşra Nacar

    27 Arife Kübra Aydoğdu

    28 Sıdıka Işık

    29 Kübranur Esir

    30 Yaren Nur Kaya

    Anahtar Kelimeler: Judoda, Genç, Milli, Takım’da, Kızlar

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