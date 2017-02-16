Haber: Erdal Tanrıverdi

Judoda genç milli takımlar, Bolu ve Erzurum’da dün kampa girdi. Türkiye Judo Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kızlar ve erkeklerde 30’ar kişilik kamp kadroları Aladağ ve Erzurum'da buluştu. Kızların Bolu Aladağ’da, erkeklerin ise Erzurum’da yaptığı kamp çalışmaları 5 Mart’ta sona erecek.

Bolu kampında şu sporcular yer alıyor:

1.Merve Koçer

2 Çiçek Akyüz

3 Gül Çilek

4 Dilan Doğan

5 Melisa Çakmaklı

6 Tuğçe Beder

7 Yasemin Özge Yalçın

8 Rümeysa Yayla

9 İrem Korkmaz

10 Çiçek Tatar

11 Habibe Vardar

12 Merve Taş

13 Şeyma Özerler

14 Meltem Dündar

15 Melda Pınar

16 Buket Mercan

17 Emine Karaboğa

18 Minel Akdeniz

19 Deniz Yılmaz

20 Sevgi Gezer

21 Ebru Uzunkaya

22 Semanur Erdoğan

23 Gülsüm Küçükyazıcı

24 Nurbanu Güngör

25 Çiğdem Bora

26 Büşra Nacar

27 Arife Kübra Aydoğdu

28 Sıdıka Işık

29 Kübranur Esir

30 Yaren Nur Kaya