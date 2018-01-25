Haber: Esra Öztürk
Boluspor Kulübü genç forvet oyuncusu Furkan Demir’’i TFF 2’inci Lig Beyaz grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor’a kiraladı. Furkan sezon başında Boluspor U 21’den Boluspor A takımına çıktı. Demir, kırmızı beyazlı formayı 5 kupa maçına çıktı. Çıktığı kupa maçlarında 354 dakika süre alırken, 1’de gol kaydetti.
Furkan Demir’in yeni takımı Zonguldak KömürsporTFF 2’inci Lig Beyaz grupta topladığı 24 puanla 10.sırada yer alıyor
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