Haber: Semih Baykal

Boluspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına sessiz ve derinden yürütmeye devam ediyor. Kırmız Beyazlı ekip Furhan Şeker ve Göksu Alhas’ın yerini doldurmak için sağ bek arayışlarına başladı. Boluspor transfer komitesi geçtiğimiz sezon Adana Demirspor’da forma giyen 25 yaşındaki Erhan Kartal’ı takibe aldı. Transfer komitesi Adana Demirspor ile sözleşmesini fesh etmeye hazırlanan genç oyuncuyu görüşmek üzere Bolu’ya davet etti. Oyuncu ile uzun süredir dirsek temasında olan Bolusporlu yöneticiler Erhan Kartal ile Bolu’da yapacağı son görüşmenin ardından transferi noktalamak istiyor. Adana Demirspor’da geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giyen Erhan Kartal, 2970 dakika sahada kaldı. Erhan Kartal, Denizlispor, Kasımpaşa, Şanlıurfaspor, Büyükşehir Gaziantepspor, Alanyaspor ve Adana Demirspor formalarını giydi.