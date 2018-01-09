banner133

banner101

09 Ocak 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Genç oyuncu Boluspor’da

    Boluspor Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de forma giyen Ahmethan Köse’yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

    09 Ocak 2018 Salı 11:03
    Bu haber 192 kez okundu
    Genç oyuncu Boluspor’da

    Haber: Semih Baykal

    TFF 1. Ligde 24 puanla 6.sırada yer alan Boluspor, ara transfer dönemindeki ilk transferini gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlılar, Fenerbahçe’de forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmethan Köse’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Ahmet Köseler, kaleci Ertuğrul Taşkıran ve orta saha oyuncusu Melih Okutan’dan sonra Fenerbahçe’den transfer edilen üçüncü oyuncu oldu. Gerçekleştirilen transferle ilgili konuşan Boluspor Kulübü Necip Çarıkçı “Ahmethan Köse'nin transferinde oyuncu ve kulübü Fenerbahçe ile anlaşma sağladık. Ahmethan yarın takımımızın Antalya kampına katılacak” dedi.

    Kırmızı beyazlı ekibin transferi Ahmethan Köse geçtiğimiz sezonun son resmi maçı Türkiye U21 Süper Kupa finalinde Boluspor U – 21 takımına karşı giymişti. Boluspor'a karşı final maçında ilk on birde sahaya çıkan Ahmethan, 71 ve 79'uncu dakikalarda iki kez sahne almış ve Fenerbahçe'nin iki kritik golüne imza atmıştı.

    AHMETHAN KÖSE KİMDİR

    Ahmethan 2006 yılında Adana'nın Kurttepe Spor takımında futbola başladı. Genç forvet 2 yıl sonra Adanaspor'un dikkatini çekerek amatör transfer olarak turuncu-beyazlı ekibe transfer oldu. Ahmethan'ın çıkışı Adanaspor'la da sınırlı kalmadı 2011 yılında bu kez Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.Ahmethan 6 sezondur Fenerbahçe alt yapılarında forma giydi. U21 Ligi'nde 60 maça çıkan genç golcü attığı 34 golle dikkatleri üzerine çekti. Burada sırasıyla U17, U19 ve U21 takımlarında forma giyen Köse, A takımındaki ilk maçına Sturm Graz karşılasmasıyla çıkmıştı. 20 yaşındaki 1.82'lik genç santrafor Türkiye U16 takımında 15 kez, Türkiye U17 takımında 2 kez, Türkiye U18 takımında 2 kez ve Türkiye U19 takımında 3 kez forma giydi.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Kulübü, Süper, Lig, Ekiplerinden

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR YAŞAM ÇİZGİSİ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Tüm Belediye ve Hizmet İşçileri Sendikası”ndan
  • Aydın Hitit Aydın Hitit PASSOLİG mi DEDİNİZ?
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Adam Yerine Koymak
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ölümün her türlüsü zamansızdır.
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÜÇÜK YAŞTA EVLİLİK
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SİVİL SİLAHLI GÜCÜN KANLI KÖKÜ...
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MAHZUNİ YE SAYGI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Eski Yıldan Aklımızda Kalanlar
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ BOZKURT – LOTUS OLAYI UNUTULMASIN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FİKİR AYRILIKLARI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu EN ÇOK SİZ ÇALIŞMALISINIZ!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İhale out Proje in
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TÜRK YURDU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 2018 Yılına girerken
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİH / KÜLTÜR / DOĞA DERGİSİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner109