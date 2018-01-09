Haber: Semih Baykal

TFF 1. Ligde 24 puanla 6.sırada yer alan Boluspor, ara transfer dönemindeki ilk transferini gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlılar, Fenerbahçe’de forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmethan Köse’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Ahmet Köseler, kaleci Ertuğrul Taşkıran ve orta saha oyuncusu Melih Okutan’dan sonra Fenerbahçe’den transfer edilen üçüncü oyuncu oldu. Gerçekleştirilen transferle ilgili konuşan Boluspor Kulübü Necip Çarıkçı “Ahmethan Köse'nin transferinde oyuncu ve kulübü Fenerbahçe ile anlaşma sağladık. Ahmethan yarın takımımızın Antalya kampına katılacak” dedi.

Kırmızı beyazlı ekibin transferi Ahmethan Köse geçtiğimiz sezonun son resmi maçı Türkiye U21 Süper Kupa finalinde Boluspor U – 21 takımına karşı giymişti. Boluspor'a karşı final maçında ilk on birde sahaya çıkan Ahmethan, 71 ve 79'uncu dakikalarda iki kez sahne almış ve Fenerbahçe'nin iki kritik golüne imza atmıştı.

AHMETHAN KÖSE KİMDİR

Ahmethan 2006 yılında Adana'nın Kurttepe Spor takımında futbola başladı. Genç forvet 2 yıl sonra Adanaspor'un dikkatini çekerek amatör transfer olarak turuncu-beyazlı ekibe transfer oldu. Ahmethan'ın çıkışı Adanaspor'la da sınırlı kalmadı 2011 yılında bu kez Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.Ahmethan 6 sezondur Fenerbahçe alt yapılarında forma giydi. U21 Ligi'nde 60 maça çıkan genç golcü attığı 34 golle dikkatleri üzerine çekti. Burada sırasıyla U17, U19 ve U21 takımlarında forma giyen Köse, A takımındaki ilk maçına Sturm Graz karşılasmasıyla çıkmıştı. 20 yaşındaki 1.82'lik genç santrafor Türkiye U16 takımında 15 kez, Türkiye U17 takımında 2 kez, Türkiye U18 takımında 2 kez ve Türkiye U19 takımında 3 kez forma giydi.