Genç Oyuncu Çorum’da

Çorum’un Bayanlar Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde ki temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü eksik bölgelere takviye. Bolulu pasör Sıla Gök Çorum Voleybol’a gitti.

Genç Oyuncu Çorum’da

Haber: Birol Ertunç

Çorum’un Bayanlar Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde ki temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü eksik bölgelere takviye yapmaya devam ediyor. Yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Çorum Voleybol Spor Kulübü yönetimi 2 önemli ismi daha kadrosuna kattı. Daha önce dış transferde Tuba Bayram ve Sırmahan Ayhan’ı renklerine bağlayan Çorum Voleybol Spor Kulübü son olarak 1.Lig takımı Bolu Belediyespor’dan 18 yaşındaki pasör Sıla Gök ve Düzce temsilcisi Gölyakaspor’dan 18 yaşındaki libero Ayşenur Çakar ile anlaşma sağladı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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