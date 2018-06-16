Haber: Semih Baykal

Boluspor’da yetişen ve uzun yıllar alt yapıda kırmızı beyazlı formayı terleten Abdulsamet Kirim Gebzespor’a transfer oldu. Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Gebzespor, genç sol bek Abdulsamet ile her türlü konuda anlaştı. Genç futbolcu sırasıyla 1930 Bafraspor, Çıksalınspor, Ankara Adliyespor, Niğde Belediyespor ve Sancaktepe Belediyespor ve Payasspor formalarını terletti. En son Payasspor’da forma giyen Kirim Gebzespor ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Abdulsamet Payasspor ile 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 21 maçta görev aldı.