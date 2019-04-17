GENÇ OYUNCU İMZALIYOR

Haber: Esra Öztürk

Geçtiğimiz yıl U21 liginde 31 maça çıkan ve bu sezonda hem U21 takımı ile maçlara çıkan, hem de Orhan Kaynak'ın takımın başına gelmesi ile birlikte A takımla antrenman yapan genç oyunculardan olan Muhammed'in kalan maçlarda kadroda yer alması bekleniyor. Orta sahada görev yapan Muhammed Şura Çetin 20 yaşında. Genç oyuncu bir dönem yaş grubunda alt yapı hocası Yılmaz Özen ile birlikte Türkiye Şampiyonasında yer alan takımda yer almıştı.

İMZALARIN ARKASI GELECEK

Boluspor'un uzun zamandır A takımla antrenmanlara çıkarttığı diğer genç isimlere de profesyonel imza attırıp yeni sezon öncesi takımı gençleştirmek istediği öğrenildi.