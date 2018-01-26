Haber: Gönül Olutürk

Boluspor formasıyla başarılı bir sezon geçiren Melih Okutan önemli açıklamalarda bulundu. İkinci yarının ilk haftasında Akın Çorap Giresunspor’u yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Okutan “Hafta sonu Giresun'da çok değerli bir galibiyet aldık. Giresunspor'u yenmek kolay bir iş değil. Ben de oyuna sonradan girip bir gol bir asistlik bir katkı sağladım.Bunun için çok mutluyum. Her gün daha fazlasını vermek için elimden geleni yapıyorum. Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun çok çalışıyorum.Performansımın yükselişini de bu çalışmaya bağlıyorum açıkçası” ifadelerini kullandı.

“BOLUSPOR ÇOK İYİ BİR CAMİA”

Boluspor’un şuan hak etmediği yerde olduğunu ifade eden Melih Okutan “Aslında lige iyi başlayamadık.Beklenen performansı gösteremedik. Hoca değişikliğinden sonra bir ivme yakaladık.Oynadığımız son 9 maçta 7 galibiyet aldık ve buda bizi üst sıralara taşıdı. Boluspor çok iyi bir camia ve burada olduğum için çok mutluyum. Bence şuan hala Boluspor sıralama olarak hak ettiği yerde değil. Biz de hak ettiği yere taşımak için futbolcu grubu olarak elimizden geleni yapacağız. Boluspor camiası hedefleri olan bir camia. Bizim hedefimiz bu sene ilk iki sırada ligi bitirmek.Bunun için elimizden geleni yapacağız.Son 2-3 ayda gösterdiğimiz performanstan sonra takım içindeki konuşmalara çok önemli yansıma oldu. Takım içinde herkes geleceğe dair çok güzel şeyler söylüyor. Tabii ki takımın performansının iyi gitmesi oyncu grubunun da moralini yükseltiyor. Bu da sahada daha iyi performans göstermeye, daha iyi mücadele etmeye yarıyor. Takım arkadaşlarımla ve abilerimle diyaloğum çok iyi. İyi bir arkadaşlık ortamımız var bunu yakaladık. İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam ettirip sezonu çok iyi bir yerde bitirmek istiyoruz” dedi.

“HEP DİLE GETİRİLEN BİR SORUNU VAR”

Genç yetenek olarak bahsedilmesinden durur duyduğunu belirten Okutan “Genç yetenek olarak bahsedilmek çok güzel bir şey. Bununla gurur duyuyorum.Ama bunun sorumluluğunun farkındayım. Çünkü Türk futbolunun hep dile getirilen bir sorunu var.Biliyorsunuz altyapıdan genç oyuncu yetişmiyor. Ben de sorumluluğumun farkındayım ve ona göre çalışıyorum.İlk geldiğimde alışma süreci geçirdim. Şu an şehri çok iyi tanıyorum. Transferimden sonra 6 ay geçti ve artık kenti daha iyi biliyorum. Güzel bir şehir ve burada mutuyum” İfadelerine yer verdi.

“BAŞARIMIZDAKİ EN BÜYÜK FAKTÖRLERDEN BİRİ”

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ile ilgili düşüncelerini de belirten Melih “Sait Hoca'nın oyuncularla birebir ilişkilerinin çok iyi olduğunu düşünüyorum.Oynayan oyuncu da oynamayan oyuncu da bence takım içerisinde hiç huzursuzluk yaratmıyor ve gayet de mutlu. Oyucuya saha içerisinde verdiği güven bu başarımızdaki en büyük faktörlerden biri bence” ifadelerini kullandı.

“ANDRE İYİ BİR FUTBOLCU”

AndreSantos ile birlikte oynamaktan mutlu olduğunu belirten Melih Okutan “Andre iyi bir futbolcu. Antrenmanlarda bazen onu hayranlıkla izliyorum. Çok da neşeli bir insan. Takım içinde bizi çok güldürüyor. Onunla oynadığım içinmutluyum. Çok büyük bir kariyeri var. Fenerbahçe,Arsenal, Brezilya Milli takımında oynadı. Onunla birlikte oynamak da gurur verici bir şey” dedi.

ÜÇ KERE GİYMEK NASİP OLDU

Hedefinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu açıklayan Melih “Milli Takım formasını giymeyi çok istiyorum. Alt yaş kategorilerinde defalarca Milli takım formasını giydim. Daha sonrasında Boluspor'u iyi temsil etmek, önümüzdeki yıllarda Süper Lig'de 4 büyüklerde forma giymek istiyorum. Daha yaşım çok genç. 21 yaşındayım ve önümde uzun yıllar var. Avrupa'ya da gitmek istiyorum. İlk ümit milli takıma çağrıldığımda çok sevinmiştim.Ümit milli takımı formasını bu sene giymeye başladım. Üç kere giymek nasip oldu. A Milli takıma gitmenin yollarından biri de Ümit Milli takımdan geçer diye düşünüyorum. Mart sonunda 2 tane çok önemli maçımız var. O maçlarda da elimden geleni yapacağım.Bir değişiklik de oldu.Hocamız Abdullah Ercan görevinden ayrılmış.Yerine Alpay Özalan gelmiş. Alpay Özalan da Türk futbolu için önemli bir isim.Umarım onun gelişiyle de Ümit milli takım çıkış yakalar” ifadeleri kullandı.

“MODEL OLARAK ALDIĞIM OYUNCULAR BUNLAR”

Sevdiği Avrupa takımı ve beğendiği oyuncular hakkında konuşan Okutan “Özellik olarak hızlı bir futbolcu olduğum için, İngiltere'de futbol çok hızlı oynanıyor veaçıkçası orayı kendime uygun görüyorum.Küçüklüğümden beri Bayern Münih'e karşı bir sempatim vardır.Maçlarını da seyretmeye çalışıyorum. Cristiano Ronaldo'yu, Eden Hazard'ı ve TheoWalcott'u çok beğeniyorum.Kendime rol model olarak aldığım oyuncular bunlar. Sahada neler yaptıklarını dikkatli izliyorum ben de onlardan bir şeyler kapmaya çalışıyorum” dedi.

“ONLARA VERDİĞİMİZ BİR SÖZ VAR”

Son olarak Boluspor taraftarına seslenen Melih Okutan “Boluspor taraftarı bizi desteklemeye devam etsin.Taraftarımızın güzel bir yanı var.Kötü gidişatımızda da bizim yanımızda oldular.Bizim yanımızda olmaya devam etsinler.Onlara verdiğimiz bir söz var. İnşallah onu gerçekleştireceğiz. Bu hafta Ümraniye karşısında zorlu bir maça çıkacağız. Zorlu bir maç olacak, galip gelmek istiyoruz. Stadı doldursunlar, bizi desteklesinler” İfadelerini kullandı.