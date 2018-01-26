banner133

banner101

26 Ocak 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Genç oyuncudan önemli açıklamalar

    Boluspor'un genç ve başarılı oyuncusu Melih Okutan, ikinci yarının ilk haftasında Akın Çorap Giresunspo’u2 – 0 yenerek çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. Okutan, ilk hedefinin A mili takım formasını giymek olduğunu belirtti.

    26 Ocak 2018 Cuma 14:24
    Bu haber 135 kez okundu
    Genç oyuncudan önemli açıklamalar

    Haber: Gönül Olutürk

    Boluspor formasıyla başarılı bir sezon geçiren Melih Okutan önemli açıklamalarda bulundu. İkinci yarının ilk haftasında Akın Çorap Giresunspor’u yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Okutan “Hafta sonu Giresun'da çok değerli bir galibiyet aldık. Giresunspor'u yenmek kolay bir iş değil. Ben de oyuna sonradan girip bir gol bir asistlik bir katkı sağladım.Bunun için çok mutluyum. Her gün daha fazlasını vermek için elimden geleni yapıyorum. Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun çok çalışıyorum.Performansımın yükselişini de bu çalışmaya bağlıyorum açıkçası” ifadelerini kullandı.

    “BOLUSPOR ÇOK İYİ BİR CAMİA”

    Boluspor’un şuan hak etmediği yerde olduğunu ifade eden Melih Okutan “Aslında lige iyi başlayamadık.Beklenen performansı gösteremedik. Hoca değişikliğinden sonra bir ivme yakaladık.Oynadığımız son 9 maçta 7 galibiyet aldık ve buda bizi üst sıralara taşıdı. Boluspor çok iyi bir camia ve burada olduğum için çok mutluyum. Bence şuan hala Boluspor sıralama olarak hak ettiği yerde değil. Biz de hak ettiği yere taşımak için futbolcu grubu olarak elimizden geleni yapacağız. Boluspor camiası hedefleri olan bir camia. Bizim hedefimiz bu sene ilk iki sırada ligi bitirmek.Bunun için elimizden geleni yapacağız.Son 2-3 ayda gösterdiğimiz performanstan sonra takım içindeki konuşmalara çok önemli yansıma oldu. Takım içinde herkes geleceğe dair çok güzel şeyler söylüyor. Tabii ki takımın performansının iyi gitmesi oyncu grubunun da moralini yükseltiyor. Bu da sahada daha iyi performans göstermeye, daha iyi mücadele etmeye yarıyor. Takım arkadaşlarımla ve abilerimle diyaloğum çok iyi. İyi bir arkadaşlık ortamımız var bunu yakaladık. İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam ettirip sezonu çok iyi bir yerde bitirmek istiyoruz” dedi.

    “HEP DİLE GETİRİLEN BİR SORUNU VAR”

    Genç yetenek olarak bahsedilmesinden durur duyduğunu belirten Okutan “Genç yetenek olarak bahsedilmek çok güzel bir şey. Bununla gurur duyuyorum.Ama bunun sorumluluğunun farkındayım. Çünkü Türk futbolunun hep dile getirilen bir sorunu var.Biliyorsunuz altyapıdan genç oyuncu yetişmiyor. Ben de sorumluluğumun farkındayım ve ona göre çalışıyorum.İlk geldiğimde alışma süreci geçirdim. Şu an şehri çok iyi tanıyorum. Transferimden sonra 6 ay geçti ve artık kenti daha iyi biliyorum. Güzel bir şehir ve burada mutuyum” İfadelerine yer verdi.

    “BAŞARIMIZDAKİ EN BÜYÜK FAKTÖRLERDEN BİRİ”

    Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ile ilgili düşüncelerini de belirten MelihSait Hoca'nın oyuncularla birebir ilişkilerinin çok iyi olduğunu düşünüyorum.Oynayan oyuncu da oynamayan oyuncu da bence takım içerisinde hiç huzursuzluk yaratmıyor ve gayet de mutlu. Oyucuya saha içerisinde verdiği güven bu başarımızdaki en büyük faktörlerden biri bence” ifadelerini kullandı.

    “ANDRE İYİ BİR FUTBOLCU”

    AndreSantos ile birlikte oynamaktan mutlu olduğunu belirten Melih Okutan “Andre iyi bir futbolcu. Antrenmanlarda bazen onu hayranlıkla izliyorum. Çok da neşeli bir insan. Takım içinde bizi çok güldürüyor. Onunla oynadığım içinmutluyum. Çok büyük bir kariyeri var. Fenerbahçe,Arsenal, Brezilya Milli takımında oynadı. Onunla birlikte oynamak da gurur verici bir şey” dedi.

    ÜÇ KERE GİYMEK NASİP OLDU

    Hedefinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu açıklayan Melih “Milli Takım formasını giymeyi çok istiyorum. Alt yaş kategorilerinde defalarca Milli takım formasını giydim. Daha sonrasında Boluspor'u iyi temsil etmek, önümüzdeki yıllarda Süper Lig'de 4 büyüklerde forma giymek istiyorum. Daha yaşım çok genç. 21 yaşındayım ve önümde uzun yıllar var. Avrupa'ya da gitmek istiyorum. İlk ümit milli takıma çağrıldığımda çok sevinmiştim.Ümit milli takımı formasını bu sene giymeye başladım. Üç kere giymek nasip oldu. A Milli takıma gitmenin yollarından biri de Ümit Milli takımdan geçer diye düşünüyorum. Mart sonunda 2 tane çok önemli maçımız var. O maçlarda da elimden geleni yapacağım.Bir değişiklik de oldu.Hocamız Abdullah Ercan görevinden ayrılmış.Yerine Alpay Özalan gelmiş. Alpay Özalan da Türk futbolu için önemli bir isim.Umarım onun gelişiyle de Ümit milli takım çıkış yakalar” ifadeleri kullandı.

    “MODEL OLARAK ALDIĞIM OYUNCULAR BUNLAR”

    Sevdiği Avrupa takımı ve beğendiği oyuncular hakkında konuşan Okutan “Özellik olarak hızlı bir futbolcu olduğum için, İngiltere'de futbol çok hızlı oynanıyor veaçıkçası orayı kendime uygun görüyorum.Küçüklüğümden beri Bayern Münih'e karşı bir sempatim vardır.Maçlarını da seyretmeye çalışıyorum. Cristiano Ronaldo'yu, Eden Hazard'ı ve TheoWalcott'u çok beğeniyorum.Kendime rol model olarak aldığım oyuncular bunlar. Sahada neler yaptıklarını dikkatli izliyorum ben de onlardan bir şeyler kapmaya çalışıyorum” dedi.

    “ONLARA VERDİĞİMİZ BİR SÖZ VAR”

    Son olarak Boluspor taraftarına seslenen Melih Okutan “Boluspor taraftarı bizi desteklemeye devam etsin.Taraftarımızın güzel bir yanı var.Kötü gidişatımızda da bizim yanımızda oldular.Bizim yanımızda olmaya devam etsinler.Onlara verdiğimiz bir söz var. İnşallah onu gerçekleştireceğiz. Bu hafta Ümraniye karşısında zorlu bir maça çıkacağız. Zorlu bir maç olacak, galip gelmek istiyoruz. Stadı doldursunlar, bizi desteklesinler” İfadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolusporun, Genç, Başarılı, Oyuncusu, Melih

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Akşener İyi Parti İl Başkanlığını Açtı
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BU İŞ ŞAKAYA GELMEZ!
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Zeytin Dalı
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR EROZYON OLURSA!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu YAŞAYAN ÖLÜLER ÇAĞI
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İKİ FARKLI DEVRE İKİ FARKLI BOLUSPOR
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Günümüzün Mesleği “Trolcülük”
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR LİSELER BASKETBOL MAÇLARI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit SONUÇ BU DEĞİL
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TREN YOLCULUĞU
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Gazeteci İlhami Çetin”CNN”de…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Suat Tosun Suat Tosun KIŞIN KUŞLARI BESLEMEK DOĞRU MU ?
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ ATATÜRK’ÜN BOZKURT TUTKUSU
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Başkan Yılmaz “2019’da Balkon Konuşması Yapacağım”
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İletişim, sohbet, bilgi alışverişi
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Eski Yıldan Aklımızda Kalanlar
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TÜRK YURDU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner109

    banner124