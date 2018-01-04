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04 Ocak 2018 Perşembe
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    • Genç stoperElazığspor’da

    TFF 1.lig ekiplerinden Elazığspor takımı, Atiker Konyaspor’un genç stoperi Kadir Kaan Özdemir’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

    04 Ocak 2018 Perşembe 08:14
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    Genç stoperElazığspor’da

    Haber: Esra Öztürk

    Elazığspor, Atiker Konyaspor’dan 19 yaşındaki genç stoper Kadir Kaan Özdemir’i kiralık olarak renklerine bağladı.İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Elazığspor ilk transferini Atiker Konyaspor’dan yaptı. 4 Ocak’ta başlayacak olan Ara Transfer Dönemi öncesi çalışmalarına devam eden Elazığspor, Süper Lig Takımlarından Atiker Konyaspor’un genç stoperi Kadir Kaan Özdemir’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Fenerbahçe’nin altyapısında yetişen ve sezon başında 250 bin Euro karşılığında Atiker Konyaspor’a transfer olan 19 yaşındaki genç stoperle 1,5 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağlandı.Elazığspor’un Antalya Kampı’na katılan genç oyuncu, ligin ilk devresinde Atiker Konyaspor’da 1 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçına görev aldı.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1.lig, Ekiplerinden, Elazığspor, Takımı

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