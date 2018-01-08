Haber: Semih Baykal

Bayanlar Voleybol 1.ligi’ne çıkmak için canla başla savaşan İnkılap İlköğretim Okulu, sezonun ikinci yarısının açılış maçında Kütahya Voleybol takımına konuk oldu. Kütahya Dumlupınar Spor Salonu’nda oynanan 12.hafta mücadelesine etkili başlayan temsilcimiz İnkılap İlköğretim Okulu ilk seti 25-15 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. Temsilcimiz 2.seti de rahat bir şekilde 25-16 aldı ve maçta durumu 2-0’a getirdi. Kızlarımız son sette oyundan kopan rakibi karşısında zorlanmadan sonuca gitti ve seti 25-12 aldı. Ekibimiz maçtan 3-0 galip ayrılarak 2.yarıya süper bir başlangıç yaptı. Ligde 5.sıraya yükselen İnkılap İlköğretim Okulu önümüzdeki hafta Keçiören Bld. Bağlum Spor takımını konuk edecek.