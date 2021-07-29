Genç Sultanlar tam gaz çalışıyor

Haber: Ceylan Beykoz

Yeşil beyazlı takımın teknik ekibinin koordinesinde Baş antrenör Salih Yergin’in gözetiminde yapılan antrenmanlara katılan onlarca kız çocuğu hem spor yapıyor hem de yeteneklerini sergiliyorlar. 17 Temmuz Spor Salonunda çalışmalarda yaş gruplarına ayrılan genç sporcular antrenörleri eşliğinde haftanın 3 günü antrenmanlarını sürdürüyorlar.

Kulüpten yapılan açıklamada "Belirlenen program dâhilinde çocuklarına spor yaptırmak isteyen ailelerimizin Bahçelievler Mahallesi Leylak Sokak Eski Baro Evi’ne gelerek ya da 0531 454 10 14 irtibat numarasını arayarak bilgi alabilirler" ifadelerine yer verildi.