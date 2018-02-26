Haber: Esra Öztürk

Türkiye Voleybol Bayanlar 2.Ligi 4. Grupta mücadele eden İnkılap İÖO, ligin 21.haftasında Başkent Beşiktaşlılar’a konuk oldu. 24 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’da Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan mücadeleyi İnkılap İÖO setleri 15-25, 5-25, 18,25’lik setlerle 3-0 kazandı. İnkılap İÖO, Ankara temsilcisi karşısında maça çok iyi başladı ve ilk seti 25-15 alarak mücadelede 1-0 öne geçti. 2.sette de etkili ve iyi bir performans sergileyen temsilcimiz üstün oynadığı seti 25-5’lık skorla kazanarak setlerde skoru 2-0’a getirdi. Son sette de etkili oyununu koruyan İnkılap İÖO seti 25-18 ve maçı 3-0 kazandı. Galibiyetin ardından İnkılap İÖO 34 puanla 6.sıradaki yerini korurken, Başkent Beşiktaşlılar ise 18 puanla 10.sırada kaldı. TVF Bayanlar 2. Lig 4.Grup 21.hafta sonuçları;

23 Şubat Cuma

17.30: Ankara ( Hacettepe Üniv. Sıhhıye) AFİDER – Tepebaşı Gençlik: 3 – 1

24 Şubat Cumartesi

15.00: Ankara ( Beştepe): Başkent Beşiktaşlılar – İnkılap İÖO: 0 – 3

25 Şubat Pazar

13.00:Ankara ( Beştepe): Sultan Spor – Halkbank: 0 - 3

15.00: Ankara ( Beştepe): Tarım Spor Maliye Okulları: 3 – 1

15.00: Kütahya ( Yeni Salon): Kütahya Voleybol – Eryaman Gençlik: 3 - 0