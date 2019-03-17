Genç yetenek milli takımda

Haber: Gökhan Aksoy

Boluspor'un Spor Toto Gelişim Liginde yer alan U14 takım oyuncusu Murat Elmacı, 21-27 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak U16 Milli Takımımızın hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. U14 Milli Takımı 21-27 Mart 2019 tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu belli oldu. Aday kadroya davet edilen oyuncular 21 Mart 2018 Perşembe günü saat 15.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde toplanacak.

U14 Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler:

Mehmet Nedim Durak (Adana Demirspor), Arif Şimşir (Altınordu A.Ş.), Alp Yavrucu (Kasımpaşa A.Ş.), Yağız Efe Erataman (Medipol Başakşehir FK)

Defans:

Arda Kırgıl (Altınordu A.Ş.), Furkan Yöntem (Altınordu A.Ş.), Baran Erdoğan (Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor), Ali Mert Yeni (Atiker Konyaspor), Emre Kutlu (Atiker Konyaspor), Arda Efe Akkurt (Beşiktaş A.Ş.), Murat Elmacı (Boluspor), Hamza Baran Arıkan (Bursaspor), Polat Gülbaşaran (Bursaspor), Yağız Tarlığ (Bursaspor), Berat Sakarya (Bursaspor), Emirhan Başyiğit (Demir Grup Sivasspor), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Arda Kılıç (Giresunspor), Atalay Çayırlı (Göztepe A.Ş.), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK), Cankut Kutlu (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha:

Kayra Gökgöz (Altınordu A.Ş.), Muhammet Zişan Turan (Altınordu A.Ş.), Buğra Yıldırım (Atiker Konyaspor), Mehmet Eren Akgül (Balıkesirspor Baltok), Abdülmecid Dönmez (Beşiktaş A.Ş.), Muhammed Eren (Beşiktaş A.Ş.), Berkay Kençtemur (Beşiktaş A.Ş.), Yusuf Aydın (Bucaspor), Ziyacan Temizel (Bursaspor), Ahmet Necat Aydın (Fenerbahçe A.Ş.), Berkay Atay (Galatasaray A.Ş.), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), İsmail Yardımcı (Gençlerbirliği), Yağız Bağcı (Göztepe A.Ş.), Cemal Kaya (İstanbul Gençlerbirliği), Muhammed Eren Arıkan (İstikbal Mobilya Kayserispor), Koray Büberci (Menemen Bld. Spor), Fahri Kerem Ay (Erdemli Belediyespor / Mersin), Cihan Çanak (R. Standard De Liege), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet:

Mevlana Halis Erdoğdu (Atiker Konyaspor), Mahir Oral (Fenerbahçe A.Ş.), Gökhan Gürsoy (Büyükçekmece Belediyespor / İstanbul), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir FK)

Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Güngör Şahinkaya