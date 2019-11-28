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Genç Yetenekten 2 Madalya

Bolulu genç yeteneğimiz Zeynep Eroğlu, 2 madalya kazandı.

Genç Yetenekten 2 Madalya

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu’nun genç yeteneklerinden ABB EGO SPOR Kulübü Karate sporcusu Zeynep EROĞLU (10), Türk Telekom’un düzenlediği Ankara’da gerçekleşen Dostluk Karate Turnuvası kapsamında kata ve kumite olmak üzere iki ayrı dalda müsabakalara katıldı. 11 kulübün katıldığı müsabakalarda Genç sporcumuz iki dalda da başarı gösterip katada 1.lik ile altın, kumitede 3.lük ile bronz olmak üzere 2 madalya kazandı. Olay Gündem spor servisi olarak sporcumuzu tebrik eder, azminin ve başarısının daim olmasını dileriz.

Esra Perçin

Esra Perçin

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