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30 Kasım 2017 Perşembe
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    • Genç yıldız profesyonel oldu

    TFF1.Ligde mücadele eden Boluspor takımı, Boluspor U – 21 takımında forma giyen Mutlu Güler ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

    30 Kasım 2017 Perşembe 12:14
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    Genç yıldız profesyonel oldu

    Haber: Semih Baykal

    Boluspor U21 takımında forma giyen genç futbolcu Mutlu Güler ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Boluspor alt yapısında 10 yıldır eğitim alan Mutlu Güler, Boluspor’la profesyonel sözleşme imzaladı. İki sezondur U21 takımı teknik sorumlusu Fatih Ateş ile bir çıkış yakalayan Mutlu Güler son 20 gündür A takımla antrenmanlara çıkıyordu.Kulüpten yapılan açıklama şöyle "2010 yılında U14 Takımımızda forma giyerek Boluspor'da ki kariyerine başlayan 1998 doğumlu oyuncumuz Mutlu Güler ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı."

    Anahtar Kelimeler: TFF1.Ligde, Mücadele, Eden, Boluspor, Takımı

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