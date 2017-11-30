Haber: Semih Baykal

Boluspor U21 takımında forma giyen genç futbolcu Mutlu Güler ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Boluspor alt yapısında 10 yıldır eğitim alan Mutlu Güler, Boluspor’la profesyonel sözleşme imzaladı. İki sezondur U21 takımı teknik sorumlusu Fatih Ateş ile bir çıkış yakalayan Mutlu Güler son 20 gündür A takımla antrenmanlara çıkıyordu.Kulüpten yapılan açıklama şöyle "2010 yılında U14 Takımımızda forma giyerek Boluspor'da ki kariyerine başlayan 1998 doğumlu oyuncumuz Mutlu Güler ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı."