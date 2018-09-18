HABER:Gökhan Aksoy

Pazar günü oynanan Boluspor Altay maçının 29'uncu dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Altay'ın savunma oyuncusu Gencer Cansev, Altay camiasından özür diledi.

Tecrübeli oyuncu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

CAMİAMIZ VE BÜYÜK TARAFTARIMIZ;

Dün oynadığımız Boluspor maçında bazı olumsuzluklara rağmen yüzümüz güldü, başımız öne eğilmedi. Elde ettiğimiz sonuç yanında bana düşen yaşadığım kırmızı kart pozisyonuyla ilgi bir açıklama yapmaktır. Öncelikle tüm takım arkadaşlarım, Hocalarım ve Başkanımız Sayın Özgür Ekmekçioğlu’na bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Takımımı eksik bıraktığım için çok üzgünüm ve inanıyorum ki bu konuda kimse benim kadar üzülmemiştir. Gerek kilometrelerce yol kat edip bize destek veren, gerekse televizyon başında dualarını eksik etmeyen taraftarımızın tepki ve kırgınlığını anlıyorum. İlk pozisyonda gördüğüm sarı kart normal bir ikili mücadeleydi ve taraflı tarafsız herkes ağır bir karar olduğunda hemfikir. İkinci pozisyonda ise tek düşüncem geride eksik yakalanmamaktı. Maçın stresiyle sarı kartım olduğunu unuttum. Ekmek yediğim yere, on binlerin karşılıksız sevgisine ihanet etmem asla söz konusu olamaz. Büyük Altayımız ve hedeflerimiz için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Benzer bir hatanın tekrarlanmayacağı konusunda tüm camiamıza söz veriyorum.

SONSUZ ÖZÜR VE TEŞEKKÜRLERİMLE…