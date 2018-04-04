Haber: Gönül Olutürk

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülkemizde spor kültürünün yaygınlaştırılması, sağlıklı ve bilinçli spor yapmanın öneminin aşılanması ve farklı spor branşlarının tanıtılması amacıyla oluşturulan “Koşabiliyorken Koş” projesi Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce KYK yurdu öğrencileri ve Yaşlı Sağlığı Merkezi üyeleri bir araya geldiler. Konu ile ilgili Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Projemiz 7’den 70’e her yaş grubuyla büyüyerek devam ediyor. Tüm halkımızı sportif aktivitelerimize bekliyoruz. Yakında Atatürk Orman Parkında da bir grubumuz başlayacaktır ayrıntılı bilgi için Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Servisi Birimimiz ile irtibata geçebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.