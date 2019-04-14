Gençler adım adım hedefe ilerliyor

Haber: Gökhan Aksoy

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U 21, 1. Liginde mücadele eden Boluspor, 29. Haftada deplasmanda Abalı Denizlispor’a konuk oldu. Mücadele 13 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’da Denizli Doğan Seyfi Atlı’da oynanandı. Denizli’de oynanan mücadeleyi Boluspor 0 -2 kazanan taraf oldu. Temsilcilerimize galibiyeti getiren golleri 10.dakikada Tunahan Subaşı ve 79.dakikada Erdem Can Polat kaydetti. Süper Lige çıkma mücadelesi veren temsilcimiz bu yolda önemli bir avantaj elde etti. deplasmanda aldığı 3 puanla ligdeki puanını 58’e çıkararak 2.sıradaki yerini koruyarak hedefe adım adım ilerliyor. Ev sahibi ekip ise 54 puanla 4.sıraya geriledi. Ligin 30.haftasında Boluspor sahasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünü konuk ederken, Abalı Denizlispor ise deplasmanda Giresunspor’a konuk olacak.

Abalı Denizlispor: ** Ali Eren Yalçın, ** Mustafa Teke, ** Yunus Emre Karakaya, ** Anıl Tukluk, ** Nihat Yorulmaz, ** Baran Berkay Karpuz, ** Asım Aksungur, ** Yunus Teke, ** Doğuhan Tepe, ** Alihan Kalkan, ** Yağız Taha Ok

Boluspor: *** Cengizhan Şarli, *** Anıl Merthan Kurt, *** Fatih Özkan, *** Tunahan Subaşı, *** Burak Gürler, *** Furkan Akın, *** Patmos Arhın, *** Oğuzhan Erbay, *** Çağrı Topal, *** Alperen Utar, *** Mustafa Çınar

Goller: 10. Dakikada Tunahan Subaşı, 79. Dakikada Erdem Can Polat (Boluspor)