Haber: Semih Baykal
Birinci ligin yeni ekiplerinden Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarına 25 Haziran’da kendi tesislerinde başlayacak. Kırmızı siyahlı ekip daha sonra Kızılcahamam ve Bolu’da iki kamp gerçekleştirecek. Gençlerbirliği’nin, Kızılcahamam kampı 3 Temmuz'da başlayacak ve 14 Temmuz'a kadar sürecek. Kırmızı Siyahlı ekip daha sonra 17-28 Temmuz tarhilerinde Bolu’da kamp yapacak. Daha sonra Ankara'ya dönecek başkent ekibi, yeni sezon öncesi son hazırlıklarını yine İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapacak.
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