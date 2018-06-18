Haber: Semih Baykal

Birinci ligin yeni ekiplerinden Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarına 25 Haziran’da kendi tesislerinde başlayacak. Kırmızı siyahlı ekip daha sonra Kızılcahamam ve Bolu’da iki kamp gerçekleştirecek. Gençlerbirliği’nin, Kızılcahamam kampı 3 Temmuz'da başlayacak ve 14 Temmuz'a kadar sürecek. Kırmızı Siyahlı ekip daha sonra 17-28 Temmuz tarhilerinde Bolu’da kamp yapacak. Daha sonra Ankara'ya dönecek başkent ekibi, yeni sezon öncesi son hazırlıklarını yine İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapacak.