Gençler Bursa’da kayıp

TFF 1.Lig U-19 Gelişim Ligi 17.Haftasında Bursaspor, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde Beypiliç Boluspor'u konuk etti. Karşılaşmayı takip edenler arasında Mustafa Er'in ekibinde yer alan Bursaspor'un efsane futbolcusu Pablo Martin Batalla'da vardı.
Bursaspor 41. dakikada Mustafa Genç'in attığı gol ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarının 56. dakikasında konuk ekip beraberliği buldu. 1-1
Bu golden 4 dakika sonra Bursaspor'da Emre Tepegöz, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve durumu 2-1'e getirdi. 76. dakikada sahneye Şamilcan Bahçeli çıktı ve Yeşil-Beyazlılarda skoru belirledi 3-1
Stat: Vakıfköy Tesisleri Çim saha
Hakemler: Aydeniz Ertuğrul, Furkan Erözen, Berk Barış Koçal, Hacı Mahmut Yıldırım
Bursaspor: Taha, Eren, Abdullah, Kadir, Kerem, Ömer, Mustafa, Zeynullah, Hasan, Bilal, Batuhan
Teknik Sorumlu: Serkan Türkay
Beypiliç Boluspor: Dolunay, Efe, Murat, Mertali, Emre, Abdoulaye, Erdem, Eren, Kerem, Diyar, Muhammet Enes
Teknik Sorumlu: Serdar Türk
Sarı Kartlar: Batuhan, Zeynullah, Abdullah ( Bursaspor) , Emre(Boluspor)
Goller: Mustafa dk.41, Emre dk. 60 pen, Şamilcan dk. 76 (Bursaspor) ; Kerem dk.55 (Boluspor)