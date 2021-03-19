Gençler galibiyetle başladı

Haber: Aysun Beykoz

Boluspor U-19 takımı, ligin ilk maçında deplasmanda galip gelme başarısını gösterdi. Kovid-19’dan dolayı uzun süredir karşılaşmalar oynamayan alt yapılar tek devreli U-19 ligine start verdi.

Aylardır hazırlıklarına maçlar başlayacak gibi hazırlanan temsilcimiz, Akhisarspor karşısında deplasmanda üstün bir oyun ortaya koydu. Karşılaşmada 13. dakikada Mehmet Can Gümüş takımını öne geçiren golü attı. Mücadelenin genelinde üstün bir oyun sergileyen Boluspor U-19 takımı 90 dakika sonunda skoru koruyarak hanesine 3 puan yazdırdı.