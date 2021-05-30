Gençler Giresun’dan 3 puanla döndü



Haber: Aysun Beykoz

Bulancak Şehir Stadında oynanan karşılaşmaya iki takımda kontrollü başladı. Giresunspor U-19 takımı karşılaşmanın başında 1-0 öne geçti. Bu golün ardından beraberlik golü için rakip kaleye yüklenmeye başlayan Boluspor da Diyar rakip defansın yaptığı hatayı iyi değerlendirdi ve skoru 1-1 getiren golü attı. İlk yarı karşılıklı atılan gollerle 1-1 biterken karşılaşmanın ikinci yarısında ise sahada daha atak bir Boluspor takımı vardı. Bu yarıda yakaladığı 2 net pozisyondan yararlanamayan Boluspor U-19 takımı Enes’le 90 dk.’ da rakip sahada etkili oldu. Enes ara topuyla Uğurcan buluşturdu. Uğurcan’da kaleciyi çalımlayıp topu boş kaleye yuvarladı ve Boluspor’u 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı Boluspor U-19 takımı 2-1 kazandı.

Stat: Bulancak İlçe Stadı

Hakemler: Can Durgut, Hüseyin Alp Burçay Yetiş, Batuhan Topçu, Mikail Alkın Kamsız

Giresunspor: Mehmet, Furkan Aksu, Fatih, Ahmet, Arda, Furkan Kütük, Emre, Kıraç, Metin, Gökdeniz, Cihat

Teknik Sorumlu: Volkan Karaarslan

Boluspor: Dolunay, Eray, Ahmet, Mertali, Emre, Abdoulaye, Erdem, Eren, Diyar, Mert Özer, Uğurcan

Teknik Sorumlu: Serdar Türk