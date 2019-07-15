Gençler Göz Kamaştırdı

Haber: Gönül Olutürk

Kırmızı-beyazlılarda sezon öncesi kampından diğer yıllara oranla çok sayıda genç isim şans bulmaya başladı. Boluspor hazırlık maçlarında skor olarak istediğini alamasa da bireysel olarak genç oyuncuların performansı ile güldü. Son olarak Süper Ligin dev takımı Fenerbahçe ile oynanan maçta krımızı-beyazlı takım sahaya, Sabri Can, Hayrullah Bilazer, Dimov, Burak Bekaroğlu, Mutlu, Umut Gündoğan, Burak Aslan, Erkan Süer, Yasin Dülger, Furkan Demir, Batuhan Altıntaş 11 ile çıktı. Boluspor’un yedek kulübesi de genç oyuncularla kurulu idi. Takımı değerlendiren Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, “Genç çocuklarla daha çok çalışıyoruz. Onları görmek, değerlendirmek istiyoruz. Onlar da çok istekli çalışıyorlar. Takıma girebilmek için her şeyi yapıyorlar” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 14:11