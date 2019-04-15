Gençler ikinci yarıda güldü

Haber: Gönül Olutürk

Spor Toto Gelişim U 17 Ligi Elit B Grubunda mücadele eden Boluspor, 29.haftada sahasında Abalı Denizlispor’u konuk etti. Mücadele 13 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’da Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynandı. Bolu’da oynanan mücadeleden temsilcimiz 2 – 0 galip ayrılan taraf oldu. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 70.dakikada Diyar Kaba ve 80.dakikada Uğurcan Sel kaydetti. Rakip Abalı Denizlispor’da48.dakikada Mehmet Berke Atalay rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı beyazlı ekip rakibini 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sahasında rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle yenenBoluspor, puanını 49’a çıkararak 4.sıradaki yerini korudu. Abalı Denizlispor ise 40 puanla 7.sırada kaldı. Boluspor Ligin 30.Haftasında deplasmandaGazişehir Gaziantep Futbol Kulübüne konuk olurken, Denizlispor ise sahasında Giresunspor’u konuk edecek.

Stat: Bolu Karaçayır Sentetik 1

Hakemler: Sinan Yılgündüz, Bayram Öztürk, Özkan Elikkaya, Büşra Temizer

Boluspor: *** Baran Davut Acar, *** Çağatay Kurtuluş, *** Eren Sargın, *** Emre Pınar, *** Mert Özer, *** Mithat Yasin Mendi, *** Uğur Kaan Bilgi, *** Diyar Kaba, *** Ensar Bilir, *** Fatih Çolak, *** Osman Göksel Yeşilkaya

Abalı Denizlispor: ** Harun Doğan, ** Emre Yıldırım, ** Mevlüt Can Şentürk, ** Yiğit Bayram Siner, ** Ahmet Tekin, ** Sinan Bilici, ** Mert Ali Özdemir, ** Göktuğ Ercedoğan, ** Haktan Duran, ** Mehmet Berke Atalay, ** Furkan Varol

Goller: 70. Dakika Diyar Kaba ve 80. Dakika Uğurcan Sel (Boluspor)

Kırmızı Kart: 48. DakikaMehmet Berke Atalay (Abalı Denizlispor)