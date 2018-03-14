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14 Mart 2018 Çarşamba
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    • Gençler ikinci yarıda kazandı

    U 19 Liginde mücadele eden Boluspor, ligin 25.haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Mücadeleyi Boluspor takımı 2-1 eşitlikle sona erdi.

    14 Mart 2018 Çarşamba 12:55
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    Gençler ikinci yarıda kazandı
    Haber: Semih Baykal

    Elit U-19, 1.ligde mücadele eden Boluspor 25.haftada sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Bolu Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadeleyi Boluspor takımı 2-1 kazandı. Boluspor’un galibiyet gollerini Taha Can Kökduman ve Selim Vera Yılmaz kaydetti. MKE Ankaragücü’nün tek gollünü ise 20.dakikada Mahmut Altunkaya kaydetti. MKE Ankaragücü takımından Alperen Kuyubaşı maçın 87.dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Galibiyetin ardından 3 puanı hanesine yazdıran Boluspor 27 puanla 13.sırada kalırken, MKE Ankaragücü ise 36 puanla 9.sırada kaldı. Boluspor ligin 26.haftasında BalıkesirsporBaltok’a konuk olurken, MKE Adanaspor ise haftayı bay geçecek.

    Hakemler: Can Durgut, Hüseyin Alp Burçay Yetiş, İlker Yavuz, Hüsem Uslu

    Boluspor: ** Mert Ulaş Tüy, **  Oğuzhan Taşgın, ** Selim Vera Yılmaz, ** Tunahan Subaşı,

    ** Emirhan Özer, ** Yusuf Efe Seçgin, ** Tevfik Demirkan Güncan, ** Mert Can Bilaloğlu, ** Mert Meriç Köstereli, ** Ömer Azman, ** Ahmet Onur Doğukut

    MKE Ankaragücü: ** Nurullah Yardımcı, ** Uğur SametÜnalır, ** Alperen Kuyubaşı, ** Yusuf Emre Ataol, ** Emre Ünal, ** Mahmut Altınkaya, ** Burak Evren, **ZurabGıgashvılı, ** AlperenDikmeci, ** EnderAygören, ** Furkan Anık,

    Goller: 67.dk Taha Can Kökduman, 85.dk Selim Vera Yılmaz (Boluspor), 20.dk Mahmut Altunkaya (MKE Ankaragücü)

    Sarı Kartlar: 45.dk Mert Meriç Köstereli, 77.dk Mert Can Bilaloğlu, 90.dk Tunahan Şubası ( Boluspor) 45.dk Burak Evren ( MKE Ankaragücü)

    Kırmızı Kart: 87.dk Alperen Kuyubaşı

     

    Anahtar Kelimeler: U, 19, Liginde, Mücadele, Eden

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