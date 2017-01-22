Haber: Ceylan Beykoz

Gerede protokolünün de katıldığı programda en güzel kardan adam yarışması, renkli kartopları ve en hızlı kayak yarışması yapıldı.

Kar Şenliğine Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Camcı, Gerede İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Kocakaya, Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Şimşek, Gerede Devlet Hastanesi Başhekimi İrfan İlter, Kent Konseyi Başkanı Mehmet Çongar, Gerede AK Parti İlçe Başkanı Ali Şafak, Belediye meclis üyeleri ve çok sayıda velileriyle birlikte öğrenciler katıldı.

Kış ayında olmamıza rağmen oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen kar şenliği renkli görüntüler oluşturdu. 11-13 yaş ve 14-17 yaş kategorilerinde, üçer kişilik gruplar halinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından madalya ve teşekkür belgesi takdim edildi. Program sonunda katılımcılara bardakta sıcak çorba ikram edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Allar programda yaptığı açıklamada; “Gerede Gençlik Merkezi ile ortaklaşa düzenlediğimiz kar şenliği festivalimizi bu yıl ilk defa gerçekleştirdik. Gençlerimizin moral motivasyonunu artırmak adına bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Gençlere yönelik etkinliklerimizi çeşitlendirerek ilerleyen zamanlarda da devam ettireceğiz. Kış mevsimini eziyet olarak değil, eğlence olarak görmemiz gerekir. Kar şenliği etkinliğinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.