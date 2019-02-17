Gençler Kazanmayı Hatırladı

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, Gençlerbirliği’ni ağırladı. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

Gençler Kazanmayı Hatırladı

Haber: Gökhan Aksoy

Stat: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Ali Tuna

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet, Idrissa Diarra, Kadir (Dialo Samba dk. 82), Mustafa, Gökhan, Lamine Diarra (Cengizhan dk. 60), Tufan, Traore, Emir, Ahmet, Kadir Taşoğlu

Gençlerbirliği: Emrullah, Ahmet (Erdem Özenç dk. 90), Yasin Pehlivan, Ahmet (Rahmettullah dk. 90), Sessegnon, Santos, Arnason, Stancu, Alper Uludağ, Silva (Deniz dk. 83), Bekir

Goller: Emir Gökçe (dk. 22) (Tetiş Yapı Elazığspor), Stancu (dk. 19 ve 53) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Ahmet Sabri Fener, Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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