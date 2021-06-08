Gençler son dakikada yıkıldı

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan Boluspor U-19 takımı rakibinin son dakika golüne engel olmayınca sahadan yenilgiyle ayrıldı. Boluspor un gençleri sahada 7 profesyonel oyuncu ile yer alan Balıkesirspor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. Bu yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Boluspor U-19 takımı karşılaşmanın ikinci yarısına daha etkili başladı. Rakip kalede üst üste pozisyonlar yakalayan Boluspor Kerem ve Uğurcan ın attığı gollerle skoru 2-2 ye getirdi. Bu yarıda iki topu direkten dönen ve 3 net pozisyon dan da yararlanamayan Boluspor karşılaşmanın son dakikasında yediği kontra golle 3-2 geriye düştü. Yediği bu gole rağmen santra ile rakip kaleye yüklenen Boluspor son saniyede girdiği net pozisyonda rakip kaleciyi geçemeyince sahadan yenilgiyle ayrılan taraf oldu. Bu yenilgiye rağmen karşılaşma boyunca ortaya koyduğu futbol ve mücadele ile karşılaşmayı izleyenlerinde alkışını alan Boluspor U-19 takımı kalan iki haftada play-off iddiasını da sürdürdü. Boluspor Cumartesi günü evinde Menemenspor’u ağırlayacak. Karaçayır tesislerinde oynanacak müsabaka saat 17.00’da başlayacak.

Stat: Ali Hikmet Paşa Sentetik-2

Hakemler: Zeynep İrem Sengir, Melis Ceyda Güzel, Fırat Can, Mehmet Aktan

Balıkesirspor: Yasin, Ayberk, Güney, Enes, Görkem, Alperen, Hüseyin, Berk, Oltıon Bılallı, Burak, Peter Ambrose

Teknik Sorumlu: Umut Baysal

Boluspor: Muhammet, Erdem, Mertali, Recep Can, Fedai, Abdoulaye, Mehmet

Efe, Eren, Diyar, Murat, Kerem

Teknik Sorumlu: Serdar Türk

Sarı Kartlar: Alperen, Berk, Enes, Hüseyin ( Balıkesirspor)

Goller: Oltıon Bılallı (Dk.10-21) Peter Ambrose(Dk. 87 Balıkesirspor); Kerem(Dk. 55), Mert Özer(Dk. 84 Boluspor)