Haber: Ceylan Beykoz

Erkekler maçlarını Karaçayır Spor Salonu’nda oynarken, Kızlar ise 17 Temmuz Spor Salonu’nda kapıştı. Erkeklerde 8, kızlarda ise 7 takımın mücadele ettiği grup maçları 3 gün sürdü. 2 grupta oynanan maçlarda A grubunu ve B Grubunu 1.bitiren takımlar Türkiye finallerinde yollarına devam etmeye hak kazandı. Müsabakalarda başarılı olan takımlara başarı belgesi ve madalya takdim edildi.

Kızlarda İstanbul TED ve İzmir Rota Koleji, Erkeklerde ise İstanbul ve Bursa Okyanus takımları yoluna devam eden takımlar oldu.