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Gençlerbirliği, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Haber: C. Kutay Aykan

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı. Kulübün açıklamasına göre, Manisa karşılaşmasının ardından milli maçlar dolayısıyla verilen arada 2 gün izin yapan başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunu ve pas-koordinasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Yeni transfer Nijeryalı forvet Blessing Eleke, takımdan ayrı çalıştı.

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