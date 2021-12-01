Gençlerbirliği kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Gençlerbirliği, Mardin 1969’u konuk etti. Berabere biten mücadelenin ardından Mardin 1969 Spor, penaltılarda Başkent ekibini 4-2'lik skor ile mağlup etti ve üst tura yükseldi.