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18 Eylül 2018 Salı
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    • Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü

    Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 yendi.Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor maçı, Ankara'daki Osmanlı Stadı'nın zemininde gerçekleştirilen bakım çalışması nedeniyle Eskişehir'de oynandı.

    18 Eylül 2018 Salı 12:26
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    Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü

    HABER:Gökhan Aksoy

    Spor Toto 1. Lig’in 5’inci haftasında Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor’u Eskişehir'de oynadığı mücadelede 31 mağlup etti. Bu sonuçla puanının 15'e çıkaran Gençlerbirliği ligde ilk sıraya yükseldi.Mücadele Yenikent Osmanlı Stadı'nda yapılan zemin çalışmaları nedeniyle Yeni Eskişehir Stadı'nda oynandı. Karşılaşmaya her iki takım taraftarı da ilgi göstermedi ve stadyumun neredeyse tamamı boş kaldı.

    Maçtan dakikalar

    10. dakikada Mert Nobre’nin sol tarafa pasında topla buluşan Jailton’un ceza sahası dışından plase vuruşu az farkla dışarı çıktı.

    24. dakikada gelişen Elazığspor atağında kendi çabasıyla topu saklayan Ahmet Aras’ın uzantan sert şutu çok az farkla üstten auta çıktı.

    41. dakikada Ahmet İlhan’ın sağ kanattan kullandığı kornerde iyi yükselen Nobre’nin kafa vuruşu sonrasında meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

    49. dakikada Elazığspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası kale çizgisi önünde bomboş kalan Ahmet Aras’ın dokunuşunda top üstten dışarı çıktı.

    55. dakikada Jailson’un sol kanattan düzgün ortasında Mert Nobre kafa vuruşu sonrası top ağlarla buluştu. 10

    67. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Alper Uludağ’ın yerden vuruşunda top kalecinin yanından ağlarla buluştu. 20

    77. dakikada Jailson’un sağ kanattan ortasında top Ahmet İlhan’ın önünde kaldı. Ahmet’in plase vuruşu sonrasında Gençlerbirliği aradaki farkı 3’e çıkardı. 30

    81. dakikada Ahmet Aras topu rakip sahada kendi çabasıyla kazandı. Ahmet’in sol ayağıyla uzaktan vuruşu top üstten oyun alanının dışına çıktı.

    88. dakikada sol kanattan Onur Alsu'nun açtığı ortada Ahmet Aras'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 31

    Stat: Yeni Eskişehir

    Hakemler: Sinan Dereci, Muhammet Yumak, Cemal Alpay

    Gençlerbirliği:Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Mert Nobre xxx (Nadir Çiftçi dk. 80 ?), Dos Santos, Alper Uludağ, Rahmetullah x (Selçuk Şahin dk.46 x) , Jailton, Bekir Yılmaz xx ( Escobar Baruffi dk. 68 x)

    Yedekler: Emrullah Şalk, Halil İbrahim, Berat Ayberk Özdemir, Kari Arnason,

    Teknik Direktör: Erkan Sözeri

    Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Fatih Serkan, Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci xx (Eren Çinkılınç dk. 82 ?), Ahmet Aras, Andreas Tatos, Adem Alkaşi x (Onur Alsu dk. 70 x), Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Orhan Şam, Kadir Taşoğlu x (Bagayoko dk.59 x)

    Yedekler: Ahmet Doğan, Diarra, Ali Fırat Okur, Erhan Çınar

    Teknik Direktör: Orhan kaynak

    Goller: Mert Nobre (dk. 55), Alper Uludağ (dk. 67), Ahmet İlhan (dk. 77) (Gençlerbirliği), Ahmet Aras (dk. 88) (Elazığspor)

    Sarı kartlar: Elmar Bjarnason (Elazığspor), Ahmet Oğuz, Ahmet İlhan (Gençlerbirliği)

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Ligin, 5.

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