Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin imzayı attı

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine başkan Niyazi Akdaş, basın sözcüsü Muhammer Akyüz, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek katıldı.

Başkan Niyazi Akdaş yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Baki Mercimek bizim evladımız, Metin Diyadin de evladımız sayılır. Kendileri ile 3'er yıllığına anlaştık. Bu zor süreçte görevi kabul ettikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Hedefimiz Gençlerbirliği'ni Cavcav zamanına getirmek ve üzerine çıkabilmek. Önce kulübü borçlardan kurtarmalı ve sportif başarıyı yakalamalıyız. Gelirlerimize göre transferler yapacağız. Şu anda kredi arayışları içerisindeyiz. Teknik ekip ve arkadaşlarına başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Baki Mercimek: 2 yıl içerisinde hedeflerimize ulaşacağız

Sportif direktörlük görevine getirilen Baki Mercimek ise, "Eski bir futbolcu olarak tecrübelerimi buraya aktaracağım. Yurt dışında çok değerli gurbetçilerimiz var. Hocamızla alt yapı ve yurt dışından birçok sporcuyu takımımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Doğru insanlarla burada olmak çok önemli benim için. Hiç düşünmeden bu zor dönemde görevi kabul ettim. İnşallah iki yıl içerisinde hedeflerimize ulaşacağız" açıklamalısında bulundu.

Diyadin: Zoru başaracağız

3 yıllığına teknik direktörlük görevine getirilen Metin Diyadin, "İlk futbolculuk dönemimde takım yine 1'inci Lig'de oynuyordu. Bugün ise teknik adam olarak yine takımın başına 1'inci Lig'de gelmiş oldum. Sürece ihtiyacımız var. Alt yapıdan bazı oyuncuları A takıma alacağız ve o bölgelere transfer yapmayacağız. Alt yapımız Türk futboluna çok büyük değerler kazandırmıştır. İnşallah yeni dönemde zoru başaracağız'' diye konuştu.