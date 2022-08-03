Gençlerbirliği'nde yönetim görev dağılımını yaptı

Haber: Okay Özcan
Gençlerbirliği Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen toplantı sonrası Talip Çankırı başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oldu:
Başkan Vekili: Arif Ölmez
Genel Sekreter: Sezgin Özkan
Sayman: Şahap Yaralı
İdari Asbaşkan: Abdulvahit Vardar
Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Sinan Aydın
Medya ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Savaş Çolakoğlu, Emine Toprak
Stadyum ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: İsmet Belta, Şener Köseoğlu
Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Kenan Memiş, Murat Aysoy
Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Eraslan Er
Sağlıktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kadir K. Hatipoğlu
Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Karahan
Kadın Futbolu ve Amatör Sporlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Erdem Göktürk
Destek Sportif'ten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Murat Aysoy ve Kenan Memiş.