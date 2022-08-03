Gençlerbirliği'nde yönetim görev dağılımını yaptı

Spor Toto 1. Ligde mücadele eden Başkent temsilcisi Gençlerbirliği Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Talip Çankırı'nın yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı.

Gençlerbirliği'nde yönetim görev dağılımını yaptı

Haber: Okay Özcan

Gençlerbirliği Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen toplantı sonrası Talip Çankırı başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan Vekili: Arif Ölmez

Genel Sekreter: Sezgin Özkan

Sayman: Şahap Yaralı

İdari Asbaşkan: Abdulvahit Vardar

Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Sinan Aydın

Medya ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Savaş Çolakoğlu, Emine Toprak

Stadyum ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: İsmet Belta, Şener Köseoğlu

Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Kenan Memiş, Murat Aysoy

Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Eraslan Er

Sağlıktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kadir K. Hatipoğlu

Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Karahan

Kadın Futbolu ve Amatör Sporlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Erdem Göktürk

Destek Sportif'ten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Murat Aysoy ve Kenan Memiş.

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