Gençlerbirliği'nde yönetim görev dağılımını yaptı

Haber: Okay Özcan

Gençlerbirliği Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen toplantı sonrası Talip Çankırı başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan Vekili: Arif Ölmez

Genel Sekreter: Sezgin Özkan

Sayman: Şahap Yaralı

İdari Asbaşkan: Abdulvahit Vardar

Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Sinan Aydın

Medya ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Savaş Çolakoğlu, Emine Toprak

Stadyum ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: İsmet Belta, Şener Köseoğlu

Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Kenan Memiş, Murat Aysoy

Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Eraslan Er

Sağlıktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kadir K. Hatipoğlu

Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Karahan

Kadın Futbolu ve Amatör Sporlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Erdem Göktürk

Destek Sportif'ten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Murat Aysoy ve Kenan Memiş.