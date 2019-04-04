Gençlerbirliği'nden hakem tepkisi

Haber: Esra Öztürk

Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışını sürdüren Gençlerbirliği, Boluspor maçında yaşanan puan kaybının ardından hakemin kararlarını eleştirdi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, özellikle maçın hakemi Çağdaş Altay'ın tercihleri eleştirilirken, hakemin “kendini kanıtlama”, kabul ettirme çabası içinde olduğu ifade edildi. Kırmızı Siyahlı ekip, Altay'ın art niyetli olduğunu düşünmediklerini ve hakemlerin ligin son bölümünde tüm takımlara karşı daha dikkatli davranmalarını temenni ettiklerini belirti.