Gençlerbirliği seriye bağladı

Haber: S. Özge Yücel
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 88. dakikada Metehan Mert attı.
Üst üste 3. maçını da kazanan Ankara ekibi puanını 23'e yükseltti. Düşme hattında yer alan Denizlispor ise 15 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Grechyshkin'in ceza sahası dışından açtığı orta Djedje'den geri döndü. Topla ceza sahası yayında tekrar buluşan Grechyshkin'in şutu kornere çıktı.
25. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında ceza sahası içinde Musa Şahindere topu Altıparmak'a bıraktı. Gelen ortaya karşılık veremeyen Altıparmak'ın vuruşunu kaleci dışarı çıkarttı.
36. dakikada sol kanattan Kerem Can Akyüz'ün ortasında ceza sahası içinde Tshibola buluştu. Kale önünde topla buluşan Altıparmak'ın şutu üst direkten auta çıktı.
43. dakikada sol kanattan takım arkadaşı ile paslaşarak gelen Gökhan Süzen'in sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Übeyd çeldi.
76. dakikada sol kanatta Gökhan Altıparmak ile duvar pası yapan Kazenga sol çapraza ilerledi. Ceza sahası dışında sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.
88. dakikada Grechyshkin'in sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda sol çaprazda Kazenga buluştu. Topu ceza sahası içine getiren Kazenga'nın ortasına kafayla karşılık veren Metehan Mert fileleri salladı. 1-0
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Çetin, Özcan Sultanoğlu, Mehmet Akıncık
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Metehan Mert, Kerem Can Akyüz, Gökhan Gül, Tshibola, Grechyshkin, Barış Alıcı (Dk. 84 Sallalich), Musa Şahindere (Dk. 72 LuaLua), Gökhan Altıparmak (Dk. 90+5 Mert Kula)
Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Özer Özdemir, Gökhan Süzen, Djedje, Muhammed Gönülaçar (Dk. 60 Bekir Turaç Böke), Okan Derici (Dk. 60 Mustafa Çeçenoğlu), Aissati (Dk. 67 Asım Hamzaçebi), Mayi
Gol: Dk. 88 Metehan Mert (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 45+6 Gökhan Süzen, Dk. 90 Özer Özdemir, Dk. 90+1 Djedje, Dk. 90+4 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor), Dk. 78 LuaLua (Gençlerbirliği)