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    • Gençlerbirliği’nden gol yağmuru

    Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Eskişehir Stadında oynanan Kardemir Karabükspor maçını 6-0 kazandı.

    06 Aralık 2018 Perşembe 14:39
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    Gençlerbirliği’nden gol yağmuru

    Haber: Esra Öztürk

    Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk etti. 1 Aralık Cumartesi günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor maçı ev sahibi ekibin 6-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Gençlerbirliği'nin golerini 13. dakikada Nadir Çiftçi, 25. ve 76. dakikalarda Deniz Yılmaz, 54. dakikada Stephane Sessegnon, 71. dakikada Bekir Yılmaz ve 81. dakikada Ahmet Oğuz kaydetti. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'de puanını 34 yaparken, Kardemir Karabükspor'un puanı ise -2'de kaldı.

    Stat: Yeni Eskişehir

    Hakemler: Bülent Birincioğlu, Baran Eraslan, Burak Cansız

    Gençlerbirliği: Hakan Arıkan (Dk. 51 Emrullah Şalk), Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 77 Berat Ayberk Özdemir), Luccas Claro, Deniz Yılmaz, Selçuk Şahin (Dk. 62 Bekir Yılmaz), Jailton

    Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Ahmet Karadayı (Dk. 74 Ali Kemal Yılmaz), Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Hüseyin Topbaş (Dk. 65 Emre Eser), Sezer Gündüz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Cihan Aydın, Berk Kervankıran (Dk. 59 Melih Berat Arslan)

    Goller: Dk. 13 Nadir Çiftçi, Dk. 25 ve 76 Deniz Yılmaz, Dk. 54 Sessegnon, Dk. 71 Bekir Yılmaz, Dk. 81 Ahmet Oğuz (penaltıdan) (Gençlerbirliği)

    MAÇTAN DAKİKALAR

    Maçın 13’üncü dakikasında Deniz Yılmaz’ın sol çaprazdan kestiği ortaya ceza sahası içinde uçarak kafa vuran Nadir Çiftçi, takımını 1-0 öne geçirdi.

    18’inci dakikada Yasin Pehlivan’ın sağ çizgiden ceza sahasına yerden çevirdiği topta Yıldırım Mert Çetin’in vuruşu Karabükspor kalecisinde kaldı.

    25’inci dakikada Deniz Yılmaz’ın ceza sahası üzerinden yaptığı sert vuruş ile Gençlerbirliği 2-0 öne geçti.

    47’inci dakikada Jailton’un sağ çaprazdan vurduğu sert şut direkten döndü.

    54’üncü dakikada Nadir Çiftçi’nin pasında Stephane Sessegnon, Gençlerbirliği’ni 3-0’a taşıdı.

    71’inci dakikada Karabükspor’un çıkarken kaptırdığı top sonucu Deniz Yılmaz’ın pasında topla buluşan Bekir Yılmaz, maçı 4-0’a getiren golü attı.

    76’ıncı dakikada Jailton’un vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Deniz Yılmaz, durumu 5-0 yaptı.

    81’inci dakikada Ahmet Oğuz, kullandığı penaltı vuruşu ile takımının 6’ıncı golünü attı.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Ligde, 14.

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