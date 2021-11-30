"Gençlerbirliği’nin ekonomik sıkıntıları var"

Haber: Okay Özcan

Spor Toto 1. Lig’in 14’üncü haftasında evinde konuk ettiği Bursaspor’u 2-0 mağlup eden Gençlerbirliği’nde maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Metin Diyadin, “Bu maçı kazanmak istiyorduk. Çok dar bir kadromuz var. Oyuna hamle yapmakta sıkıntılar yaşıyoruz. Mevcut kadromuzdan sakat verdiğimi zaman ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Gençlerbirliği’nin şu anda geriden kalan yıllardaki ekonomik sıkıntıları var. Sezon başı Süper Lig hedefi koymak gibi bir lüksümüz yoktu. Genç bir kadromuz var. Zaman zaman doğal olarak sakatlıklardan ve tecrübesizlikten dolayı dalgalanmalar olabiliyor. Rakibimizle aynı puandaydık. İki takım için de önemli bir maçtı. İki takım da ofansif kadrolarla sahaya çıktı. Son üç haftaya göre daha iyi oynadık. Sakin ve dengeliydik” değerlendirmesinde bulundu.

Bursaspor cephesi

"Ortaya koymamız gereken bir karakter vardı"

Gençlerbirliği maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, “Deneyimimizin yetmediği ve oyundan koptuğumuz kısımlar oldu. İlk goldeki motivasyon düşüklüğü nedeniyle geri düşmüş olduk” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 14’üncü haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olan Bursaspor’da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Özcan Bizati, “Ortaya koymamız gereken bir karakter vardı. İki maçtır o karakteri koyamıyoruz. Ortaya koyacak olanlar da yine bizleriz, tekrar ortaya çıkarmamız gerekiyor. Daha önce bunu başardık. Tekrar başarmamız gerekiyor. Deneyimimizin yetmediği ve oyundan koptuğumuz kısımlar oldu. İlk goldeki motivasyon düşüklüğü nedeniyle geri düşmüş olduk” ifadelerine yer verdi.