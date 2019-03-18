Gençlerde de Şampiyonluk Yakın

Sebenspor Yıldız Hentbol Takımı’nın şampiyonluğundan sonra, Sebenspor Genç Takımı da şampiyonluk yolunda ilerliyor.

Gençlerde de Şampiyonluk Yakın

Haber: Gönül Olutürk

Geçen sene şampiyonluğu kılpayı kaçırarak Türkiye 3.sü olan Sebenspor Genç Hentbol Takımı bu yıl şampiyonluk yolunda ilerliyor. Genç Erkekler Türkiye Yarı Finallerinde temsilcimiz  3 maç yaptı. Sebenspor sırasıyla İzmir Dikili, Zonguldak Halayspor ve Bursa Nilüfer Belediyesi’ni rahat bir şekilde yenerek adını Türkiye’de son 8 takım arasına yazdırdı. Altyapıda büyük başarılara imza atan Sebenspor geçtiğimiz hafta yıldızlarda elde ettiği Türkiye Şampiyonluğundan sonra şimdi de gözünü Genç Erkekler şampiyonluğuna dikti.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Boluspor’dan Çilkara’ya ziyaret
Boluspor’dan Çilkara’ya ziyaret
  1. Spor

banner133

banner128

banner129

banner124