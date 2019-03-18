Gençlerde de Şampiyonluk Yakın

Haber: Gönül Olutürk

Geçen sene şampiyonluğu kılpayı kaçırarak Türkiye 3.sü olan Sebenspor Genç Hentbol Takımı bu yıl şampiyonluk yolunda ilerliyor. Genç Erkekler Türkiye Yarı Finallerinde temsilcimiz 3 maç yaptı. Sebenspor sırasıyla İzmir Dikili, Zonguldak Halayspor ve Bursa Nilüfer Belediyesi’ni rahat bir şekilde yenerek adını Türkiye’de son 8 takım arasına yazdırdı. Altyapıda büyük başarılara imza atan Sebenspor geçtiğimiz hafta yıldızlarda elde ettiği Türkiye Şampiyonluğundan sonra şimdi de gözünü Genç Erkekler şampiyonluğuna dikti.