Haber: Nur Demirci

U 17, 1. Ligde mücadele eden Boluspor, ligin 22.haftasında Adana Demirspor’a konuk oldu. Adana Yüreğir İncirlik Stadında oynanan mücadeleyi Boluspor takımı 1-0 kazandı. Boluspor’a galibiyeti getiren golü 33.dakikada Nazım Berkay Yılmaz kaydetti. 3 puanı hanesine yazdıran Boluspor40 puanla 5.sırada kaldı. Adana Demirspor ise 34 puanla 6.sırada yer aldı. Boluspor ligin 23.haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ederken, Adana Demirspor ise haftayı bay geçecek.

Stad: Stad: Yüreğir İncirlik Stadı

Hakemler: Şenol Yılmaz, Ali Demircan, Abdulsamet Demir, Uğurcan Bekit

Adana Demirspor: ** Tolga Güldikeni, ** Ahmet Çelik, ** Abdullah İkiler, ** Necati Caner Özcan, ** Özgür Ortaç, ** Çağrı Kolcan, ** Kadir Karaca, ** Efe Kadıköylü, ** Musa Bulut,

** Yiğit Kadıoğlu ** HacıberatKünkül

Boluspor: ** Oğul Kaan Doğan, ** Fatih Özkan, ** CanberkCuroğlu, ** Tunahan Çağrı Zengin, ** Semih Kaygusuz, ** Oğuz Ketir, ** Muhammet RevahaAsarkaya, ** Nazım Berkay Yılmaz, ** Semih Çetin, **Cihan Gülen, ** Emre Sarıgül

Sarı Kartlar: 62.dk Efe Kadıoğlu ( Adana Demirspor), 80.dk Yusuf Yiğit Duman ( Boluspor)

Gol: 33.dk Nazım Berkay Yılmaz ( Boluspor)