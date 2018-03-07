Haber: Esra Öztürk

U 21, 1. Liginde mücadele eden Boluspor, ligin 25.haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Bolu Karaçayır Tesisleri Çim Sahada oynanan mücadeleyi Boluspor 1-0 kazandı.Boluspor’a galibiyeti getiren golüEmin Kaan Arslan kaydetti. 3 puanı hanesine yazdıran Boluspor puanını 38’e çıkararak4.sıraya yerleşirken, Ankaragücü ise 36 puanla 7.sıraya geriledi.

Stad: Karaçayır

Hakemler: Emrah Asil Büyükyıldırım, Taner Köse, Yusuf Kuyuldar, Anıl Arda Köse

Boluspor U 21: ** Sabri Can, ** OğuzhanTaşgın, ** Hakan Özkan, ** Kerim Ufuk Özalp, ** Emin Kaan Arslan, ** Erkan Süer, ** Mutlu Güler, ** Yaşar Kaan Tunçer, ** Kutay Aydın, ** Mustafa Mert Bulut, ** Muhammed Şura Çetin

MKE Ankaragücü: ** Mustafa Talha Özbay, ** Caner Öner, ** Cem Aktaş, ** Hakan Can Çimen, ** BatuhanSari, ** Batuhan Kazan, ** Kamil Buğra Ünal, ** Kerem Göcen, ** Batuhan Aslan, ** Furkan Güneş, ** AytuğGiraygil

Gol: 5.dk Emin Kaan Arslan ( Boluspor)

Sarı Kartlar: 62.dk Kutay Aydın ( Boluspor), 33.dk Aytuğ Giraygil ( MKE Ankaragücü)