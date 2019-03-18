Gençlerden anlamlı ziyaret

Haber: Gökhan Aksoy

Abant üniversiteli Genç Fenerbahçeliler 18 Mart 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıldönümünde Bolu şehit ve gazi aileleri derneğini ziyaret ederek sohbet etti. Sohbette şehit ve gazilerin, aynı zamanda milli duyguların tüm taraftar grupları için büyük hassasiyet taşıdığını vurgulayan grup, çiçek taktim edip dernekten ayrıldı. Gerçekleşen ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan BAİBÜ Genç Fenerbahçeliler sorumlusu Cem Eker “Ülkemiz için kan döken vucudundan birer parça bırakan tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bu vesile şehit ve gazilerimizi 1 gün değil dha sıklıkla anılması gerektiği düşüncesindeyiz.Grup olarak derneğin yağacağı etkinliklere katılarak bu derneğe desteğimiz devam edilecektir. Sosyal medya aracılığı ile gazilerimize kötü davranan insanlar görüyoruz bu kişilerin de karşısında ki insanın onun sağlığı için, yaşaması için vücudunun bir kısmını bıraktığını unutmasınlar” ifadelerini kullandı.