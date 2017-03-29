Haber: Ceylan BEYKOZ

Boluspor alt yapı takımları hafta sonu Düzcespor’u konuk etti. Karaçayır’da oynanan 5 maçın dördünü Boluspor kazanırken bir maç berabere bitti. Boluspor 5 maçtan toplam 13 puan kazandı.Boluspor Gelişim takımları 5 maçta toplam 20 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezi U19, U17, U16, U15 ve U14 takımlarının haftasonunda aldığı maç sonuçları şöyle:

U – 19 LİGİ 28. HAFTA

Boluspor 7 – 0 Düzcespor (1.)

U – 17 LİGİ 28. HAFTA

Boluspor 2 – 0 Düzcespor (6.)

U – 16 LİGİ 28. HAFTA

Boluspor 1 – 1 Düzcespor (4.)

U – 15 LİGİ 28. HAFTA

Boluspor 4 – 1 Düzcespor (3.)

U – 14 LİGİ 28. HAFTA

Boluspor 6 – 0 Düzcespor (6.)