Gençlerden BOLOFF’a teşekkür plaketi

Haber: Volkan Yılmaz

TÜBİTAK tarafından alternatif ve temiz enerji kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yarışta, “Elektromobil”, “Hidromobil” ve “Otonom” kategorilerinde yarışan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Elektronik Mühendisliği ile Makine Mühendisliği’nde öğrenim gören 25 öğrencinin hazırlamış olduğu Ayvaz aracına yapım aşamasına destek veren Bolu Off-Road Kulübüne gençlerden teşekkür geldi. Bolu Off-Road Kulübü Başkanı Burhan Turan ve kulüp üyeleri ile bir araya gelen gençler kendilerine teşekkürlerini iletirken bir de verdikleri desteklerden dolayı plaket takdim etti. Bolu Off-Road kulübü başkanı Burhan Turan ise gençlere teşekkürlerini iletirken, öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını ve her zaman destek olacaklarını belirtti.