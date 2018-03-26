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26 Mart 2018 Pazartesi
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    U 21 Liginde mücadele eden Boluspor, erteleme maçında Grandmedıcal Manisaspor’u konuk etti. Mücadeleyi Boluspor 6-0 kazandı.

    26 Mart 2018 Pazartesi 09:35
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    Gençlerden farklı tarifi
    Haber: Semih Baykal

    U - 21, 1.Liginde mücadele eden Boluspor, ligin erteleme maçında GrandmedıcalManisaspor’u konuk etti. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Çim sahada oynanan mücadeleyi Boluspor 6-0 kazandı. Boluspor’a galibiyeti getiren golleri Mutlu Güler (2), Oğuzhan Taşkın, Keim Ufuk Özalp, Mustafa Mert Bulut ve Kutay Aydın kaydetti. Bu galibiyetle puanını 45 çıkaran Boluspor, 4. sıradaki yerini korurken,GrandmedıcalManisaspor ise 29 puanla 13.sırada kaldı. Boluspor ligin 29. Haftasında Gaziantepspor’u konuk ederken, GrandmedıcalManisaspor ise Tetiş Yapı Elazığspor’aknouk olacak.

    Stat: Karaçayır Çim Saha

    Hakemler: Hakan Basık (Hakem), Mehmet Dura (1. Yardımcı hakem), Engin Caner (2. Yardımcı Hakem), Salih Ünal (Dördüncü Hakem)

    Boluspor: **Cengizhan Şarli, ** Oğuzhan Taşgın, ** Hakan Özkan, ** Kerim Ufuk Özalp, ** Emin Kaan Arslan, ** Alperen Utar, ** Mutlu Güler, ** Furkan Akın, ** Abdurrahman Çağlar,   ** Mustafa Mert Bulut, * Ahmet Talha Kelebek

    GrandmedıcalManisaspor: **ZaferGörgen, **Samed Can Kaçar, ** Serdar Atıcı, ** Fatih Uludağ, ** Muammer UmutKezgin, ** SüleymanÇoşkun, ** ÖmerMang, ** Aykut Yüce, ** Okan Uğurlu, ** Murat Köse, ** Orhun Cenan

    Goller: 8.dk Mustafa Mert Bulut, 23.dkKerim Ufuk Özalp, 56.dk Oğuzhan Taşkın, 65 – 75.dk Mutlu Güler 86.dk Kutay Aydın(Boluspor)

    Sarı Kartlar: 42.dk Alperen Utar(Boluspor), 7.dk Muammer Umut Kezgin, 44.dk Okan Uğurlu (Manisaspor)

     

    Anahtar Kelimeler: U, 21, Liginde, Mücadele, Eden

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