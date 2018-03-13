Haber: Semih Baykal

U 21, 1.Liginde mücadele eden Boluspor, ligin 27.haftasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Bolu Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadeleyi Boluspor takımı 3-0 kazandı. Boluspor’a galibiyeti getiren golleri Erkan Süer, Ahmet Talha Kelebek, Mutlu Güler kaydetti. Galibiyetin ardından 3 puanını hanesine yazdıran Boluspor puanını 41’e çıkararak 4.sıradaki yerini korurken, Çaykur Rizespor ise 16 puanla 15.sırada kaldı. Boluspor ligin 28.haftasında Samsunspor’a konuk olurken, Çaykur Rizespor ise Adanaspor’u konuk edecek.

Stad: Bolu Karaçayır Spor Tesisleri

Hakemler: Burak Demirkıran, Hasan Bostan, Ali Ceylan, Mert Mutlu

Boluspor: *** Efe Köpür, ** Oğuzhan Erbay, ** Abdurrahman Çağlar, ** Kerim Ufuk Özalp, ** Emin Kaan Arslan, ** Burak Gümüş, *** Mutlu Güler, ** Yaşar Kaan Tunçer, ** Mustafa Mert Bulut, *** Erkan Süer, ** Muhammed Şura Çetin

Çaykur Rizespor: ** Gürkan Hervenik, ** Ferhat Karslı, ** Alican Karali, ** Faruk Affan Doruklu, ** Emir Han Topçu, ** Berat Delihasan, ** Kazım Kopuz, ** Muhammet Çelik, ** Yasin Yavuz, ** Eren Karadağ, ** Onur Civelek

Goller: 56.dk Erkan Süer, 77.dk Ahmet Talha Kelebek, 89.dk Mutlu Güler ( Boluspor)

Sarı kartlar: 5.dk Burak Gümüş ( Boluspor), 77.dk Muhammet Çelik, 56.dk Faruk Affan Doruklu, 84.dk Bora Berkay Şahinoğulları, 14.dk Ferhat Karslı (Çaykur Rizespor)