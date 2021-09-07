Gençler’e milli arada moral



Haber: Ceylan Beykoz

2022 Dünya Kupası Grup elemelerindeki milli maçlar nedeniyle liglere ara verilirken, takımlar bu süreci hazırlık müsabakaları ile değerlendirmeye çalışıyor. Başkentin TFF 1. Lig’deki temsilcilerinden Gençlerbirliği, milli arada Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kazandı. Müsabaka, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynandı.

Diyadin gençlere de şans verdi

TFF 1.Lig’de oynadığı 3 maçta; 2 yenilgi ve bir beraberlik alan Gençlerbirliği, oynadığı futbolla taraftarını huzursuz ederken, hazırlık maçındaki goller ve oyuncuların performansı teknik ekibi mutlu etti. Teknik Direktör Metin Diyadin, Konyaspor karşısında kalede Übeyd Adıyaman’a görev verirken, yeni transferlerden Furkan Şeker, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Aksel Aktaş, Blessing Eleke, karşılaşmaya 11’de başladı. Diyadin, genç oyunculardan Musa Şahindere, Mert Kabasakal, Hüseyincan Kırıkçı, Belyaev ve İlker Karakaş’a ilerleyen dakikalarda süre tanıdı.

Takıma son gelenler göz doldurdu

Gençlerbirliği’ne transfer edilen yeni oyuncular içinde takıma en son katılanlar Konyaspor maçındaki performansları ile göz doldurdu. Forvet hattında yaşanan soruna çare olması için Beştepe’ye kiralık olarak getirilen Nijeryalı santrfor Blessing Eleke kırmızı siyahlı forma altında çıktığı ilk maçta golünü atttı. Süper Lig takımlarından Karagümürük’ten alınan orta saha oyuncusu Aksel Aktaş ise 2 golün pasını verdi. Şimşeklerin diğer golleri; Gökhan Gül ve Sandro Lima’dan geldi. Geride kalan 3 maçta bir gol atan ve taraftarların eleştirilerinin odağında kalan Lima’nın, Eleke’nin gelişinin ardından gol sevinci yaşaması dikkatlerden kaçmadı. Gençlerbirliği, TFF 1. Lig’in 4. haftasındaki başkent derbisinde karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını, Teknik Direktör Metin Diyadin gözetiminde sürdürüyor. 2 takım arasında sezon başında oynanan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçının normal süresi 0-0 sona ermiş, Gençlerbirliği penaltı atışları sonunda kupayı kazanmıştı.