Haber: Semih Baykal

Bolu Belediyespor ligin 10’ncu haftasında 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda Gümüşhane Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. İlk Sette dengeli başlayan oyun 2-2. 4-2, 6-2 ve 8-4’lük üstünlüklerin ardından temsilcimiz teknik molaya 12-7 önde girdi. Mola sonrası ekibimiz 15-10 ile farkı korudu 18-10’u bulan Bolu Belediyespor son bölüme büyük avantajla girdi. Bir ara rakip takım farkı 3 sayıya indirdi: 19-16. Ancak oyuna ağırlığını koyan ekibimiz seti 25-19 alarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette denk bir oyunla başladı. 3-3’lük eşitlik sonrası sultanlarımız 6-3 öne geçti. Oyuna asılan Gümüşhane ekibi 7-7 eşitliği buldu. Bolu Belediyespor 11-9 öne geçen taraf olurken teknik molaya da 12-10 önde girdi. 12-12’den sonra üstünlük rakip takıma geçti 13-15. 13-17, 14-20 gibi skorlarla öne geçen Gümüşhane Belediyespor seti 25-20 alarak maçta skoru eşitledi 1-1. Üçüncü sete Bu sete konuk ekip 2-0 ile başladı ancak ekibimiz çabuk toparlanarak 5-3 ve 8-3’lük üstünlükleri yakaladı. Temsilcimiz teknik molaya 12-6 önde girdi. 16-10 ve 18-10 sonrası 20-10’u yakalayan Bolunun Sultanları rahat götürdüğü seti 25-11 alarak maçta yeniden öne geçti: 2-1.Denk başlayan dördüncü sette 2-2 eşitlik vardı. Ancak yine sazı eline alan Sultanlarımız önce 5-3 daha sonra 12-9’u bularak teknik sete önde girdi. Moladan sonra üstünlüğünü koruyan Bolu Belediyespor 16-13 ve 18-14’lük üstünlüklerle rahatladı. 20-14’ü yakalayan ekibimiz seti 25-17 maçı da 3-1 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Temsilcimiz 11.haftada ligin zorlu takımı Samsun BŞB ile deplasmana karşılaşacak.

Salon: 17 Temmuz

Hakemler: İbrahim Ünal, Hamit Özdamar, Serol Acar, İsa Okumuş

Bolu Belediyespor: Berna, Dilara, Tetyana, Zülfiye (K), Semra, Ebru, Hanna, Miniriye, Sultan Işıl, Esman, Arzum, Irmak (L)

Antrenörler: Gökhan Çokşen, Behçet Erdoğan

Gümüşhane Belediyespor: Nihal (K), Ecem, Esra, Larissa, Berna, Dilahya, Marja, Selin, Resmiye (L)

Antrenörler: Coşkun Karadeniz, Saynur Topal

Setler: 25-19, 20-25, 25-11, 25-17