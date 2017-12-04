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04 Aralık 2017 Pazartesi
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    • Gençler’e Sultanlardan darbe

    Bayanlar Voleybol 1.Lig B Grubu’nda ilimizi temsil eden Bolu Belediyespor evinde ağırladığı Gümüşhane Gençlerbirliği’ni 3-1 yenerek 4.sıradaki yerini korudu.

    04 Aralık 2017 Pazartesi 12:16
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    Gençler’e Sultanlardan darbe
    Haber: Semih Baykal 
    Bolu Belediyespor ligin 10’ncu haftasında 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda Gümüşhane Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. İlk Sette dengeli başlayan oyun  2-2. 4-2, 6-2 ve 8-4’lük üstünlüklerin ardından temsilcimiz teknik molaya 12-7 önde girdi. Mola sonrası ekibimiz 15-10 ile farkı korudu 18-10’u bulan Bolu Belediyespor son bölüme büyük avantajla girdi. Bir ara rakip takım farkı 3 sayıya indirdi: 19-16. Ancak oyuna ağırlığını koyan ekibimiz seti 25-19 alarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette denk bir oyunla başladı. 3-3’lük eşitlik sonrası sultanlarımız 6-3 öne geçti. Oyuna asılan Gümüşhane ekibi 7-7 eşitliği buldu. Bolu Belediyespor 11-9 öne geçen taraf olurken teknik molaya da 12-10 önde girdi.  12-12’den sonra üstünlük rakip takıma geçti 13-15. 13-17, 14-20 gibi skorlarla öne geçen Gümüşhane Belediyespor seti 25-20 alarak maçta skoru eşitledi 1-1. Üçüncü sete Bu sete konuk ekip 2-0 ile başladı ancak ekibimiz çabuk toparlanarak 5-3 ve 8-3’lük üstünlükleri yakaladı. Temsilcimiz teknik molaya 12-6 önde girdi. 16-10 ve 18-10 sonrası 20-10’u yakalayan Bolunun Sultanları rahat götürdüğü seti 25-11 alarak maçta yeniden öne geçti: 2-1.Denk başlayan dördüncü sette 2-2 eşitlik vardı. Ancak yine sazı eline alan Sultanlarımız önce 5-3 daha sonra 12-9’u bularak teknik sete önde girdi. Moladan sonra üstünlüğünü koruyan Bolu Belediyespor 16-13 ve 18-14’lük üstünlüklerle rahatladı. 20-14’ü yakalayan ekibimiz seti 25-17 maçı da 3-1 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Temsilcimiz 11.haftada ligin zorlu takımı Samsun BŞB ile deplasmana karşılaşacak.
    Salon: 17 Temmuz
    Hakemler: İbrahim Ünal, Hamit Özdamar, Serol Acar, İsa Okumuş
    Bolu Belediyespor: Berna, Dilara, Tetyana, Zülfiye (K), Semra, Ebru, Hanna, Miniriye, Sultan Işıl, Esman, Arzum, Irmak (L)
    Antrenörler: Gökhan Çokşen, Behçet Erdoğan
    Gümüşhane Belediyespor: Nihal (K), Ecem, Esra, Larissa, Berna, Dilahya, Marja, Selin, Resmiye (L)
    Antrenörler: Coşkun Karadeniz, Saynur Topal
    Setler: 25-19, 20-25, 25-11, 25-17

     

    Anahtar Kelimeler: Bayanlar, Voleybol, 1.Lig, B, Grubu’nda

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