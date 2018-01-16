Haber: Semih Baykal



Bolu U -19 Liginin 9.haftasında Gençlergücü ile Mengen Belediyespor takımları karşı karşıya geldiler. Karaçayır Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Gençlergücü takımı 7-2 kazandı. Gençergücü ‘nün galibiyet gollerini Umut (3), Emrah(2), Ferhat ve Burak Öztürk kaydetti. Mengen Belediyespor’un gollerini penaltıdan Oğuz ve Enes kaydetti. Gençlergücü takımı bu galibiyetle ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Gençlergücü takımı 3 puanla 7.sırada yer alırken, Mengen Belediyespor ise 6 puanla 6.sırada yer alıyor. Gençlergücü takımı ligin 10.haftasında Kıbrıscıkspor ile karşılaşırken, Mengen Belediyespor ise sahasında Elvan İnşaat Kızıkspor’u konuk edecek.

Hakemler: İlker Akbayır, İlker Yavuz, Büşra Temizer

Gençlergücü: ** Samet, ** Onur, ** Osman Mert, ** Yiğit Emre, ** Ahmet Yılmaz, ** Ferhat, ** Burak Öztürk, ** Burak Bulut, ** Umut, **Enes, ** Emra

Mengen Belediyespor: ** Mehmet, ** Necati, ** Hamdi Kutay, ** Yücel, ** Sezer, ** Ersin, ** Oğuz Emre, ** Kenan Arda, ** Enes, ** Emirhan,** Okan

Goller: 6.dk - 13.dk - 14.dk Umut, 21.dk – 83.dk Emrah, 8.dk Ferhat, 45+1.dk Burak Öztürk ( Gençlergücü), 10.dk Enes, 87.dk (pen) Oğuz ( Mengel Belediyespor)