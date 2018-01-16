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16 Ocak 2018 Salı
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    • Gençlergücü ilk galibiyetini aldı.

    Bolu Amatör U – 19 Liginde mücadele eden Gençlergücü takımı Mengen Belediyespor’u konuk etti. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadeleyi Gençlergücü takımı 7-2 kazandı.

    16 Ocak 2018 Salı 14:02
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    Gençlergücü ilk galibiyetini aldı.

    Haber: Semih Baykal

    Bolu U -19 Liginin 9.haftasında Gençlergücü ile Mengen Belediyespor takımları karşı karşıya geldiler. Karaçayır Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Gençlergücü takımı 7-2 kazandı. Gençergücü ‘nün galibiyet gollerini Umut (3), Emrah(2), Ferhat ve Burak Öztürk kaydetti. Mengen Belediyespor’un gollerini penaltıdan Oğuz ve Enes kaydetti. Gençlergücü takımı bu galibiyetle ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Gençlergücü takımı 3 puanla 7.sırada yer alırken, Mengen Belediyespor ise 6 puanla 6.sırada yer alıyor. Gençlergücü takımı ligin 10.haftasında Kıbrıscıkspor ile karşılaşırken, Mengen Belediyespor ise sahasında Elvan İnşaat Kızıkspor’u konuk edecek.

    Hakemler: İlker Akbayır, İlker Yavuz, Büşra Temizer

    Gençlergücü: ** Samet, ** Onur, ** Osman Mert, ** Yiğit Emre, ** Ahmet Yılmaz,  ** Ferhat, ** Burak Öztürk, ** Burak Bulut, ** Umut, **Enes, ** Emra

    Mengen Belediyespor: ** Mehmet, ** Necati, ** Hamdi Kutay, ** Yücel, ** Sezer, ** Ersin, ** Oğuz Emre, ** Kenan Arda, ** Enes, ** Emirhan,** Okan

    Goller: 6.dk - 13.dk - 14.dk Umut, 21.dk – 83.dk Emrah, 8.dk Ferhat, 45+1.dk Burak Öztürk ( Gençlergücü), 10.dk Enes, 87.dk (pen) Oğuz ( Mengel Belediyespor)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Amatör, U,, 19

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